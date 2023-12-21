花5000元走中美洲「VIP海路」 10月傳船難 2中國無證客失蹤

險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

華爾街日報20日獨家報導，位於哥倫比亞與巴拿馬之間、地勢險境的中美洲叢林「達連隘口」(Darien Gap)，過去幾年已有數十萬無證客穿越，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地，想要避開這段艱難行程的無證移民，人口走私集團則提供「VIP海路」服務，花費5000元可安排從哥倫比亞聖安德瑞斯島(San Andres)搭船到尼加拉瓜 ，但今年10月底卻有一艘漁船失蹤，38名委內瑞拉籍乘客、兩名中國籍乘客及兩名哥倫比亞籍船員全數下落不明。

報導指出，31歲的委內瑞拉婦人狄莉瑪爾‧谷瓦拉(Dylimar Guevara)帶著兩個孩子從聖安德瑞斯島上船展開100哩航程之前，在海邊留下自拍照，同時與已經在芝加哥南部的丈夫視訊通話；但母子三人出海後迄今音訊全無。

險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。圖為來自海地的移民帶著家小涉水而行。(美聯社)

聖安德瑞斯島地方官員及哥倫比亞首都波哥大(Bogotá)官員指出，谷瓦拉與其他無證移民搭乘由人口走私集團經營的30呎玻璃纖維漁船「IAS II號」，沒有抵達尼加拉瓜目的地。10月21日夜間失蹤於茫茫大海，至今未尋獲任何生還者，讓等待團圓共度聖誕節的家人傷心夢碎。

谷瓦拉的丈夫高梅茲(Wilson Gomez)說：「我陷入憂慮，哭泣不止，無法工作。」他與谷瓦拉所生的兩個孩子當中，年紀較小的年僅三個月。

海路偷渡 的風險極高，哥倫比亞檢察長辦公室人口走私調查小組負責人薩爾米恩托(Javier Sarmiento)指出，過去兩年已有100名非法移民 在海上失蹤，海上巡邏船在同期之間救起大約1100名移民。

派駐聖安德瑞斯島的哥倫比亞海上搜救行動主管厄班諾(Carlos Urbano)表示，兩年前從聖安德瑞斯島出發的海路偷渡路線很少人使用，「但過去一年則大量增加」。

他說，這條海路與通過「達連隘口」的陸路途徑不同，選擇後者的無證客「比較沒錢」，搭乘飛機抵達聖安德瑞斯島的其他非法移民，通常先在當地停留兩、三天或最多四天，然後才搭船前往尼加拉瓜。

華爾街日報報導，從聖安德瑞斯島出發的海陸偷渡途徑，被哥倫比亞檢察官喻為「VIP路線」(VIP route)，人口走私集團收取價格為1000元到5000元之間，套裝服務內容包括提供機票、旅館以及偽造文件，也包括在墨西哥境內的住宿。

相較之下，長達70哩的「達連隘口」跋涉之旅，人口走私集團收取嚮導費用則約350元。