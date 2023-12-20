白宮籲聯邦員工出差 優先搭火車、租電動車助減碳

白宮已發布命令，要求聯邦政府旗下員工未來出差時，應盡量搭乘火車或租用電動車，以利達到大幅降低污染排放的目的。圖為美鐵列車。(美聯社)

白宮 表示，聯邦政府 旗下員工未來出差時，應盡量搭乘火車或租用電動車 ，以利達到大幅降低汙染排放的目的。

白宮日前指出，2022年政府員工出差通勤費用28億元，總共搭乘280萬班次飛機、230萬次租車以及3萬3000趟火車；聯邦出差占聯邦政府溫室效應氣體排放1.8%。

白宮環境品質委員會主席馬洛瑞(Brenda Mallory)說：「聯邦政府將省下納稅人的錢、減少排放、強化成長中的電動車產業並創造高薪的工會工作。」

拜登在2021年12月發布行政命令，要求政府在2035年前停止採購燃油車，2027年前，所有輕型聯邦採購應為電動車與PHEV插電式油電混合動力車。白宮指出，目前聯邦政府已採購1萬4000輛零排碳車輛以及建設5500處充電站。

聯邦總務署(General Services Administration)署長卡納漢(Robin Carnahan)表示，今年聯邦政府採購的車輛中，19%是電動車，2021年比率則僅有1%。他說：「一直穩定成長中。」

聯邦政府目前擁有超過65萬輛車，每年採購約5萬輛車。在本月14日發布的令令也指出，如果成本與相似的汽油動力車輛相當或更低且能夠方便充電，聯邦員工應選擇租用電動車；出差距離低於250哩則應搭火車並避免搭乘私人車輛，政府員工也應該搭乘Lyft與Uber電動車或計程車。

這次命令中也提到，拜登政府計畫制定一項永續航空策略方案，包括要求航空公司提交有關燃料和運營效率倡議的資料，其中包含永續航空燃料投資。聯邦政府去年在航班上花費16億6000萬元，在鐵路運輸花費420萬元。