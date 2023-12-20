法官令下月解封 淫魔艾普斯坦案文件將公布 逾150人曝光

紐約地區聯邦檢方2019年7月宣布對富豪淫魔艾普斯坦的多項性侵未成年人控罪。(路透)

紐約聯邦法官普瑞斯卡(Loretta Preska)18日下令，涉及已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的法庭文件將在2024年元月解封；包括他的同夥及數十位受害者在內，共計約150人的姓名屆時將對外公開。

這項命令是有關2015年女子朱弗雷(Virginia Roberts Giuffre)提出的誹謗訴訟案最新文件；朱弗雷曾公開指控艾普斯坦在她未成年時對她性虐待，並指控艾普斯坦的英國名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)協助性侵。她2015年控告麥斯威爾誹謗案在2017年結案；全案受保護令保護，但部分內容已被解封，哪些內容還應公開，存有爭議。

艾普斯坦私人檔案內，有他與美國及世界政商名流來往，接受他性招待的名冊。一旦如實公開姓名，將會引發驚人後果。

艾普斯坦2019年遭起訴經營性交易集團、剝削及性虐待數十名女性及未成年少女；2019年8月，他在獄中等待審判，於美國第二巡迴上訴法院準備拆封數百頁文件前一天，自殺身亡。

這數百頁文件之前被一名現已過世的地方法院法官不當封存，上訴法院將全案發回重審，確認哪些文件可以啟封；接手的普瑞斯卡法官曾在2020年7月裁定啟封更多文件，其中包括麥斯威爾2016年與朱弗雷訟案相關證詞及他人電郵與證詞。

據普瑞斯卡18日最新下達命令，許多「聲稱受害者」都接受過公開採訪，被媒體確認身分，其他人也「未對啟封文件提出反對」。普瑞斯卡指出，多位指控艾普斯坦但尚未對外談話的「無名氏」(Jane Does)有14天時間提出上訴，然後會經協商公開文件。

艾普斯坦去世後，曼哈頓 聯邦檢察官將焦點放在他和同夥合作經營涉及數十名女孩的龐大性交易集團。麥斯威爾去年已因性販運罪名遭定罪。至於其他麥斯威爾同夥，目前不清楚有多少人因涉嫌不當行為受調查或將受調查。