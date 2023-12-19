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藍源取消「新謝波德號」發射計畫 無人火箭改19日升空

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
美國航太公司「藍源」原本計劃昨天發射火箭，但最後一刻因技術原因取消任務。（路透）
美國航太公司「藍源」原本計劃昨天發射火箭，但最後一刻因技術原因取消任務。（路透）

美國航太公司「藍源」原本計劃昨天發射火箭，但最後一刻因技術原因取消任務。這家由億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）所創的公司擬於今天再度嘗試發射火箭。

法新社報導，「藍源」（Blue Origin）原先計劃昨天在位於德州西部范霍恩（Van Horn）的基地發射「新謝波德號」（New Shepard）火箭，但當天先是因為天氣寒冷而延後發射，後來又宣布取消任務。

藍源在社群媒體X上發文表示：「由於地面系統出了問題，我們決定取消今天的NS-24任務，團隊正在排除故障。」

公司隨後宣布，預計當地時間今天早上重新發射，並將線上直播發射過程。

這將是藍源時隔1年多來首度重返太空。儘管這枚火箭將搭載用於科學實驗的設備，並不會載人，但這項名為NS-24的任務必須先成功，藍源才能重新開始搭載尋求刺激的富豪前往太空探索。

自2022年9月發生事故以來，藍源就未曾發射過火箭。在這起事故中，火箭的推進器墜落地面，所幸太空艙利用降落傘安全著陸，艙內也未載人。

美國聯邦航空總署（FAA）對這起事故展開調查後，於今年9月得出結論，事故是因火箭發動機溫度高於設計所造成。

FAA指示藍源公司進行修改，才准恢復發射，特別是在某些發動機零件的設計方面。

FAA證實，已批准藍源再次發射火箭的申請。

太空 德州 貝佐斯

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