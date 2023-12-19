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華郵：高檔養老機構照護品質下降 悲劇頻傳

記者顏伶如／綜合報導
巴福爾養老服務公司旗下的養老院。(取自Balfour官網)
巴福爾養老服務公司旗下的養老院。(取自Balfour官網)

華盛頓郵報報導，輔助看護養老機構(assisted living)與失憶護理中心(memory care)照顧100多萬名老年人生活起居，市場商機高達340億元，是蒸蒸日上的熱門產業。但某些走高檔路線的機構被房地產開發商收購後，為追求利潤而大砍成本，照護淪為次要事項，人力不足的情況下導致老人因疏於照顧而頻頻傳出悲劇。

座落於科羅拉多州圓石市(Boulder)郊區的「薰衣草農場」(Lavender Farms)是高檔養老機構，有24小時現場服務(on-site care)，設備如同精品旅館，提供精緻餐飲及管家服務，20年來堪稱業界翹楚。「薰衣草農場」由「巴福爾養老服務公司」(Balfour Senior Living)所管理。

報導指出，根據文件紀錄及人員訪談，「巴福爾養老公司」主管對於住戶深夜時分在走廊遊走甚至不小心走到戶外感到憂心，為增進住戶安全向上級提出加薪及增聘人力要求，結果卻被2014年收購「薰衣草農場」產權的母公司、房地產投資商韋特托爾(Welltower)拒絕。

一名「巴福爾養老公司」前任主管匿名受訪時說，韋特托爾高層答覆說目標是盡量爭取利潤，照護只是次要事項，如此經營理念之下，許多住戶連基本需求都無法獲得滿足。

2022年，97歲住戶史塔布(Mary Jo Staub)頂著零下酷寒被鎖在「薰衣草農場」建築物外，敲門卻無人回應，被發現時已經死亡。但史塔布只是科州政府稽查人員認定「薰衣草農場」因疏於照護、以致造成的至少20起失蹤或原可避免的死亡案例之一。

有輔助看護的養老機構起源約40年前，目的在於讓老年人晚年擁有更自由的生活方式，但房地產投資商插手之後，產業慢慢變質。2018年國會通過法律，給予房地產投資商入主養老機構免稅優待。地產商一手賺取養老機構利潤，另一手規避巨額稅金，歪風因此而起。

報導指出，如今全美各地越來越多類似養老機構是由房地產投資商把持，有著來自股東的獲利壓力，某些機構採低薪制，員工寥寥無幾，環境混亂，住戶藥品被搞丟、跌倒或長褥瘡卻沒人發現等，還有住戶遭虐待，神智不清楚的住戶從機構走失卻無人察覺。

房地產 投資 利潤

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