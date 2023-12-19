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駕駛人最恨百大公路 前3名都在加州

編譯潘勛／綜合18日電
加州境內的101號國道(US-101)是全美駕駛人最痛惡的公路第一名。(美聯社)
加州境內的101號國道(US-101)是全美駕駛人最痛惡的公路第一名。(美聯社)

富豪汽車(Volvo)佛州分公司針對3000名車主的調查發現，全美駕駛人最恨的百大公路，前三名都在加州；科羅拉多、紐約、伊利諾及新澤西等州的駕駛人對他們州內的某些幹道，觀感也好不到哪裡去。

每日郵報(Daily Mail)17日報導，這份排行榜肯定會引起駕駛人熱烈爭辯，很多人相信他們州內的通勤路線才是最惡劣的道路。

最令人深惡痛絕的公路是加州境內的101號國道(US-101)，尤其是在人口稠密的舊金山和洛杉磯附近路段。本公路之惡名昭彰，在於經常出現重大塞車。

助長US-101交通流量的另一個原因，是它穿越加州境內數個重要觀光景點，包括紅木國家公園(Redwood National Park)及優勝美地國家公園(Yosemite National Park)。通勤族加上觀光客，難怪會經常大塞車。富豪汽車指出，遇上尖峰時段，US-101的車速可以降到比一般人步行還慢的程度。

第二令人痛恨的是5號州際公路(Interstate 5，I-5)加州路段。它起點在聖地牙哥南方美墨邊境，貫穿整個加州。I-5穿越洛杉磯的路段不但經常塞車，而且隨時都有道路工程在進行，讓車速更為緩慢。

I-5除了車經常塞車，致命車禍也多。2019年一場車禍造成192人罹難，是加州公路中死亡人數最高者；致命車禍排名第二的則是US-101。

第三令人討厭的是405號州際公路(I-405)，它是I-5的支線，又稱聖地牙哥高速公路，之所以博得此惡名，在於它是全國最容易阻塞的高速公路，尤其在洛杉磯周遭。根據2021年數據，這I-405每哩路功能失常率為1.042次。

這條高速公路的塞普爾維達隘口段(Sepulveda Pass)緊鄰聖塔莫尼卡山脈，地勢險阻，讓塞車問題更為惡化。11月這條公路發生多車追撞車禍，讓范奈斯(Van Nuys)清晨交通打結，一名駕駛人喪生。警方歸結車禍原因是一輛車撞到中央分隔島後偏滑過公路所致。

加州 洛杉磯 觀光

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