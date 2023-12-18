奇幻童話再上大螢幕 「旺卡」周末票房冠軍

好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」，上映第一個周末登上北美賣座冠軍。(美聯社) Timothee Chalamet poses for photographers upon arrival at the world premiere of the film 'Wonka' on Tuesday, Nov. 28, 2023 in London. (Scott Garfitt/Invision/AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-11-28，數位典藏序號：20231129032152067】

電影「旺卡」(Wonka)上映首周末以3900萬元的票房登上北美賣座冠軍，本片由提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)演繹著名小說角色威利旺卡，其票房成績突顯出這位好萊塢 新生代男星的吸引力。

近年來音樂片票房一直不理想，以致片商華納兄弟(Warner Bros.)在「旺卡」預告中弱化其歌舞元素，將焦點放在提摩西夏勒梅的演出；提摩西夏勒梅繼2021年的「沙丘」 (Dune)後，憑藉本片再度拿下票房冠軍；「沙丘」當時首映周末票房為4100萬元。

不同之處在於，「沙丘」是卡司華麗的科幻冒險電影，「旺卡」則主要依靠提摩西夏勒梅的魅力。

「旺卡」的製作成本約1億2500萬元，在4203家影院上映，也是好萊塢演員罷工 結束後推出的第一部強檔片。

提摩西夏勒梅在罷工結束後幾日主持電視節目「週六夜現場」(Saturday Night Live)，在開場時以「歡樂糖果屋」(Willy Wonka & the Chocolate Factory)初代威利旺卡演唱過的經典歌曲「Pure Imagination」旋律唱到：「回到這個演員可以宣傳他們作品的奇妙世界」。

華納兄弟發行長戈斯汀(Jeffrey Goldstein)說：「這展現出明星的力量，也展示了明星出面為電影宣傳的力量。在罷工後能有他出來宣傳，對於他自己和電影來說是雙贏。」

戈斯汀預期「旺卡」將成為闔家觀眾在假期期間上戲院的首選，尤其在兒童觀眾市場，主要競爭對手將會是環球影業(Universal Pictures)的喜劇動畫片「飛鴨向前衝」(Migration)。

「旺卡」在爛番茄網站獲得84%的新鮮度評分，在CinemaScore的觀眾評分獲得A-的佳績。