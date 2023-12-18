波特蘭慈善機構 喜獲贈限量精品球鞋

「波特蘭救命任務」工作人員手中這雙民眾捐贈的二手金色NIKE球鞋，竟然是好萊塢知名導演史派克李的專屬訂製鞋款，市價超過1萬元。(美聯社)

紐約時報 15日報導，俄勒岡州波特蘭(Portland)一家慈善機構，最近意外發現善心人士捐贈的二手衣物中有一雙限量精品球鞋，市價超過1萬元，因此決定公開拍賣 籌措慈善經費。

專為遊民和吸毒者提供食物與住房服務的「波特蘭救命任務」(Portland Rescue Mission)，今年4月間，工作人員在一堆二手衣物發現一雙Nike商標、金色、設計醒目的球鞋，而且鞋跟處還標記了知名編劇兼導演史派克李(Spike Lee)所屬製片公司40 Acres & A Mule Filmworks，引起工作人員注意。

事後查證，這雙被稱為「史派克李奧斯卡 」(Spike Lee Oscars)的Nike Air Jordan Retro 3s鞋款，是專為這名導演所設計。2019年奧斯卡頒獎典禮，史派克李就是穿著這雙金色NIKE球鞋上台領取最佳改編劇本獎。

「波特蘭救命任務」主任艾琳·霍科姆(Erin Holcomb)坦承：「我們員工沒有人是運動鞋迷，所以用谷歌搜尋後，才知道鞋子來歷，但心想這不可能是真的，一定是是複製品或仿冒品。」

於是員工帶著球鞋去找專門店鑑定，結果證實球鞋貨真價實，店家還當場表達購買意願，但遭到拒絕。

隨後該機構聯繫上Nike Air Jordan 3-15系列球鞋設計師哈特菲爾德(Tinker Hatfield)，證實球鞋的確是真品，並告知同款球鞋只生產四至五雙，哈特菲爾德並提供簽名鞋盒，以提高這雙球鞋的價值。

正因為這雙球鞋相當罕見，市價預估超過1萬元，霍科姆表示：「我在這裡服務17年，我們從來沒有出售過任何東西。」但為了籌措經費，決定委託蘇富比(Sotheb)代為拍賣，預估價格為1萬5000元至2萬元，截至15日上午，已有買家出價7000元。