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假日季價格稍跌 購物消費有如打折

編譯周芳苑／綜合17日電
歷經兩年多大幅通膨之苦後，今年節日期間許多商品價格出現下跌、猶如提前打折。(美聯社)
歷經兩年多大幅通膨之苦後，今年節日期間許多商品價格出現下跌、猶如提前打折。(美聯社)

歷經兩年多大幅通膨之苦後，今年節日期間許多商品價格出現下跌、猶如提前打折。政府數據顯示，今年聖誕節玩具比去年便宜近3%、運動器材價格下跌近2%，高價商品也降價，洗衣機較一年前大跌12%。至於食物，雞蛋價格去年冬季大漲，近一年來已跌價22%。

整體消費者物價仍上漲，但漲幅趨緩，多數雜貨仍比一年前貴；餐廳用餐、理髮和看牙等服務行情仍高於去年；住房方面，租屋和購屋成本持續上漲。

實體商品價格一年來持平，服務價格年漲幅略高於5%。

多半經濟學者預測，明年實體商品將繼續跌價，尤其是耐久性商品，近期跌幅最大。

疫情供應鏈受阻導致貨品供應不足等情況下，許多商品價格2021年大漲，經濟學者原以為物價漲勢將快速修正，不料供應鏈修復時間比預期長、俄烏戰爭導致2022年能源價格上漲、消費者需求居高不下，物價難以下跌。

如今供應鏈多已恢復正常、原油跌價、中國及其他國家經濟疲軟導致原物料需求減緩，都有助於減緩消費價格漲勢。

美國消費者需求減緩也促使價格趨跌。

服飾業者Guess執行長阿爾貝里尼(Carlos Alberini)說，消費者對價格很敏感，該公司重新檢視訂價結構。玩具業者也預期本季銷售不如往年強勁；大型鑽石零售商Signet Jewelers第三季銷售下降，預計節日期間銷售額將比去年減少。許多零售商也開始降價。

然而，多數商品價格仍比疫情爆發前高，一打雞蛋目前比2020年2月貴50分，二手車較2020年2月大漲37%。服務行情上漲速度仍比疫情前快。

多數經濟學者認為，如今物價有限度的下跌，反映經濟逐漸擺脫疫情干擾，但不至於出現通貨緊縮。

疫情 供應鏈 雞蛋

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