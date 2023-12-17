陰謀論敗訴 瓊斯提5500萬分10年賠槍案罹難家屬

陰謀論者瓊斯15日提出最新破產計畫，在10年內支付原告至少5500萬元，希望能與珊迪虎克小學槍擊案被害家屬達成和解。(路透)

陰謀論者、廣播節目「Infowars」主持人瓊斯(Alex Jones)15日提出最新破產 計畫，在10年內向原告支付至少5500萬元，希望能與康州珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍擊 案被害家屬達成和解。

2012年發生在康州珊迪虎克小學槍擊案造成20名小學生和6名師長喪生，此一駭人不幸悲劇，卻被瓊斯大肆宣傳成陰謀論，指該槍擊案是場子虛烏有的騙局；罹難者家屬為此控告瓊斯和他的媒體公司，法官去年底判賠15億元；5500萬元只佔判賠金額的一小部分。

瓊斯提出新破產計畫之際，原告也提出了他們的提案，尋求清算瓊斯幾乎所有資產，包括他的公司「自由言論系統」(Free Speech Systems)，將收益交給原告和其他債權人。

兩造向休士頓聯邦破產法院提交各自的計畫後，接下來兩個月將進行辯論；聽證會訂明年2月舉行，屆時將得出最終裁決，確定瓊斯需付多少錢。

去年法官裁定瓊斯及其名下公司需賠償約15億元，瓊斯和他位於德州 奧斯汀的媒體公司雙雙申請破產。但法官裁定瓊斯不能利用破產保護來避免向珊迪虎克家屬付款。

代表珊迪虎克家屬的康乃狄克州律師馬太伊(Christopher Mattei)16日表示，瓊斯的提案「遠遠不足」，無法提供這些家屬根據破產法有權獲得的一切。

他在聲明中表示：「家屬提出的計畫，才是確保瓊斯資產迅速分配給那些被他騷擾了十幾年的受害者的唯一可行途徑。」

瓊斯的新提議，在10年內每年至少償還550萬元；「自由言論系統」公司去年11月提議每年支付債權人約400萬元。

在法官裁決15億元賠償金後，瓊斯已提出上訴，堅稱他對槍擊案的評論受到言論自由權保護。