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懷死胎卻無法墮胎 流產沖馬桶 俄州婦遭控罪

編譯俞仲慈／綜合16日電
俄亥俄州一名33歲非裔婦女身懷死胎，在家中浴室流產並用馬桶沖走，結果遭到檢方虐待屍體指控。(美聯社)
俄亥俄州一名33歲非裔婦女身懷死胎，在家中浴室流產並用馬桶沖走，結果遭到檢方虐待屍體指控。(美聯社)

美聯社16日報導，俄亥俄州一名33歲非裔婦女發現胎死腹中，卻不敢墮胎，最後在家中浴室流產並用馬桶沖走，結果遭到檢方虐待屍體指控，引發各界對墮胎權益的更多爭議。

今年9月，懷有21周又5天身孕的布麗塔妮·華茲(Brittany Watts)發現有不正常出血情況，因為並未告知家人懷孕消息，於是自行前往沃倫(Warren)的聖約瑟夫醫院(Mercy Health-St. Joseph's Hospital)，接受第一次產檢。

當時醫生告知，雖然胎兒仍有心跳，但因羊水提前破裂，腹中胎兒確定無法存活，建議接受引產，否則將面臨「巨大死亡風險」。

華茲當場未做決定。而接下來三天，華茲因為陰道出血，多次進出醫院，最終是在家中廁所流產並將胎兒用馬桶沖走。隨後華茲再回到醫院，告知護士已經沒有懷孕，「孩子在她後院一個桶子裡，而且她不想再生孩子。」

警方獲報後進行調查，對華茲提出虐待屍體的五級重罪指控，若被判有罪，最高可處一年徒刑與2500元罰鍰。現在各方正以眾籌方式為華茲捐助法律費用。

華茲的遭遇，引起法學界的高度關注。聖荷西州立大學(San José State University)司法助理教授葛蕾絲·霍華德(Grace Howard)指出，過去羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例允許女性透過墮胎終止妊娠，使孕婦免於因傷害性懷孕採取非故意墮胎而遭受法律制裁，「當羅案被推翻，法律保護也就完全被排除了。」

爾灣加州大學(University of California, Irvine)法學教授米雪兒·古德溫(Michele Goodwin)也表示，早在羅案被推翻前的研究即證實，需要社福保護並向執法部門求助的非裔孕婦人數是白人婦女10倍，強調：「你會看到地方檢察官和公訴人刻意秀肌肉的行為，表明他們會保持警覺，他們會打擊那些違反州立法精神的女性。」

俄州法律規定，孕期21周又6天內的墮胎屬於合法，華茲流產時，剛好超過這個期限。

華茲的辯護律師崔西·提姆科(Traci Timko)透露一件巧合：華茲出院當天，她在醫院枯等8小時等候檢查，得知自己也懷孕了。

提姆科以自身經驗說明產檢茲事體大，而醫院因為新的墮胎禁令成為驚弓之鳥：「大家都擔心會不會觸法，做法有沒有問題。」

墮胎 俄亥俄州 非裔

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