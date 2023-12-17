生育哈佛名醫涉用自己精子讓患者受孕 43年後東窗事發

哈佛醫學院退休教授、著名生育學家梅爾·伯傑日前被控在1980年祕密使用自己的精子讓一名患者懷孕。(美聯社)

哈佛醫學院退休 教授、美國最大生育診所創辦人梅爾·伯傑(Merle Berger)日前被人告上法庭，被控在1980年祕密使用自己的精子讓一名患者懷孕，並欺騙對方精子為匿名捐贈者提供。

根據向麻州 聯邦地區法院提起的訴訟，現年73歲、來自緬因州的原告莎拉·德波安(Sarah Depoian)表示，她和丈夫1979年首次去找婦產科名醫和生殖生物學教授伯傑，討論人工受孕事宜。伯傑告訴她，精子將來自匿名捐贈者，「捐贈者與她丈夫相似，但彼此不知道對方是誰。」

德波安接受伯傑進行的人工授精手術，成功懷孕；女兒卡羅琳·貝斯特(Carolyn Bester)在1981年1月出生。

今年稍早，現年42歲的貝斯特進行家庭DNA 測試，結果發現伯傑是她生父。

貝斯特表示，今年稍早她探索自身歷史，收到Ancestry.com和23andMe提供的DNA結果，意外發現自己與伯傑的孫女和遠房表弟有親戚關係；她與其中一人交談，並開始拼湊謎團。當她調查得知伯傑是自己生父，深感震驚崩潰。

德波安在訴訟中要求「足以補償她所受傷害的損害賠償」。

德波安表示，若當初伯傑事先強調精子是他的，自己絕不會答應進行手術；「伯傑是醫療專業人士，我們從未想過他會濫用對他的信任，犯下這種極端違規行為」。

哈佛醫學院發言人表示，伯傑在學術上隸屬該醫學院，但他主要工作地點是在哈佛附屬的多家醫院，這些醫院並非由該學院擁有或經營。

德波安的代表律師沃爾夫(Adam Wolf)表示，伯傑清楚知道自己做法是錯的；「有些人稱這種可怕行為是『醫療強姦』，但無論怎麼稱它，伯傑醫生令人髮指的故意不當行為，都是不道德、不可接受和非法的。」

伯傑的代理律師平塔(Ian Pinta)形容伯傑是醫學生育領域先驅，在50年執業生涯中，曾協助成千上萬家庭實現生兒育女的夢想；平塔並指原告所述內容多次改變，也沒有任何法律或事實依據；這些內容將在法庭上遭到反駁。

近年來陸續有其他生育醫生被控使用自己的精子讓患者懷孕。