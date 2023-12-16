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伊朗警告：加薩戰爭拖累拜登選情

記者顏伶如／綜合報導
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼接受新聞周刊專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊戰事，美國國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。(路透)
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼接受新聞周刊專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊戰事，美國國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。(路透)

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊(Gaza Strip)戰爭，國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。

以色列10月7日遭受哈瑪斯組織(Hamas)突襲後，伊拉瓦尼便為巴勒斯坦辯護，並稱巴勒斯坦目的不在於摧毀以色列，也不是針對平民百姓，而是追求建國目標，終止以色列占領。不過，伊拉瓦尼同時坦承，巴勒斯坦建國並不是光靠軍事行動就能達成目標。

伊拉瓦尼受訪時說，以色列的軍事行動只會讓哈瑪斯變得更加強大，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)把個人政治前途全部押注於在加薩戰爭取得勝利，拜登則必須讓以巴衝突畫下句點，才對2024年選情獲得加分。他說，如果加薩戰爭繼續拖延下去，對美國來說只會出現愈來愈多中東問題，因為美國軍隊在伊拉克、敘利亞如今都經常受到攻擊。

他指出，不管從物質層面、政治層面或道德層面及國際舞台名譽損失來看，以色列越來越成為美國的負擔，在這種情勢下，出現新一波衝突並不符合美國戰略利益，以色列也缺乏必要能力；內唐亞胡把自己的政治前途跟加薩戰爭綁在一起，拜登則認為加薩衝突結束才對連任選情有利，隨著戰爭持續，美國及以色列之間的利益衝突逐漸失控，形成重大挑戰。

伊拉瓦尼說，伊朗堅守立場，不會輕易與任何國家開戰，但伊朗對於任何威脅都做好最高程度的戒備，可以有效地自我防衛，保護人民與國家利益。

他指出：「我們相信，美國對於與中東有關的國家安全策略應該進行通盤評估。」他指出，美國在22年前在聯合國安全理事會授權下領軍入侵阿富汗，目標在於消滅蓋達組織(Al-Qaeda)及塔利班(Taliban)，結果則是數兆元財務損失、成千上萬民眾死亡，無以計數民眾成為殘障，美國軍對與情報組織信用受損，最終更讓塔利班在阿富汗恢復掌權。

他說，是否持續錯誤且已證實不符利益的政策，美國必須做出戰略決策，考慮是否另擬新計畫。

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