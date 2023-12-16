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出現咳嗽、鼻塞、過敏反應 小心聖誕樹症候群

編譯徐薏茹／綜合報導
如果在聖誕樹附近出現流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等感冒症狀，可能就是患有「聖誕樹症候群」。(美聯社)
如果在聖誕樹附近出現流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等感冒症狀，可能就是患有「聖誕樹症候群」。(美聯社)

聖誕節即將到來，數百萬美國家庭將在家中裝飾聖誕樹。然而，有些人可能在立起聖誕樹後，出現類似感冒的症狀，儘管冬季是流感及感冒流行的季節，但此時的罪魁禍首很有可能是聖誕樹，無論是真樹或塑膠製聖誕樹皆有可能造成這一現象，即「聖誕樹症候群」(Christmas tree syndrome)。

★什麼是聖誕樹症候群?

簡單來說，聖誕樹症候群其實是一種過敏反應，如果在真正的聖誕樹周圍出現流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等症狀，則可能是過敏。

根據The Conversation的一篇報導，還可能出現眼睛不適、咳嗽、喉嚨發癢或疼痛，原本就患有氣喘等疾病的人群可能出現更嚴重的症狀，有時會導致皮膚過敏或起疹子，這些症狀有時可能需要數周時間才消失。

★如何預防？

原本患有過敏與氣喘等症狀的人群，可能更容易出現聖誕樹症候群。

所幸與松樹直接相關的過敏相對較罕見，美國過敏、哮喘與免疫學院(ACAAI)報告，與松樹相關的過敏原有兩種，包括松子和松花粉，但這些過敏原往往只有在攝入時才會引起問題。

聖誕樹上的其他刺激物也可能與此症候群相關，如昆蟲糞便、殺蟲劑或黴菌等。

聖誕樹的氣味也可能是過敏原之一，這一氣味來自名為「萜烯」的化合物，對某些人來說，萜烯可能刺激呼吸道，從而引起流鼻水與鼻塞問題。

專家提供幾個減緩及避免聖誕樹症候群的建議，首先應謹慎選擇聖誕樹，有幾種樹木產生的過敏原較多，比起雲杉或松樹等其他種類，花旗松和弗雷澤冷杉的刺激性一般較小。

1.定期澆水：澆水可以確保樹木保持水分，預防乾枯和隨後的黴菌生長。

2.只看不碰：盡量減少與樹木的直接接觸可以確保症狀不會變得太嚴重。

3.選擇人造樹：人造樹的過敏原通常較少，但人造樹木在極少數情況下也可能引起過敏反應，若存放不當，人造樹也可能產生黴菌或出現昆蟲糞便與塵蟎。

如果在聖誕樹附近出現流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等感冒症狀，可能就是對聖誕樹過敏。(取自...
如果在聖誕樹附近出現流鼻涕、打噴嚏、鼻塞等感冒症狀，可能就是對聖誕樹過敏。(取自pexels)

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