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今年聖誕樹供應足 價格微漲 但漲幅比去年低

編譯徐薏茹／綜合報導
今年聖誕樹貨源充足，價格微漲，但漲幅比去年低。(美聯社)
今年聖誕樹貨源充足，價格微漲，但漲幅比去年低。(美聯社)

聖誕節將至，許多家庭開始尋覓聖誕樹，希望今年能找到完美的弗雷澤冷杉(Fraser fir)或松樹，但此時通膨仍是令人討厭的問題，購買一顆真正的聖誕樹是增加家庭假期預算的又一項支出；農場承諾今年的聖誕樹將有充足的供應，而價格方面，業者表示，他們的批發樹木存貨將收取更多費用，但漲幅將明顯低於去年。

「真木聖誕樹委員會」(Real Christmas Tree Board)9月調查49家聖誕樹批發種植業者，他們合計占全國樹木供應量的三分之二。

調查發現，25%的林場預計向零售商收取的批發價格將提高5%至15%。

48%的林場表示，今年提高的批發價格少於5%。27%的林場表示，不會漲價。

真木聖誕樹委員會執行董事瑪莎·格雷(Marsha Gray)表示，今年的起始批發價將比去年獲得更多控制，因為供應看起來情況良好，「去年影響價格的是種植者的投入成本、勞動力、肥料和燃料。我認為情況已經安定，我們的行業仍看到通膨，但漲幅明顯低得多。」

格雷說，林場可能選擇吸收大部分的商業成本增長，而不是將其轉嫁給零售客戶。她說：「幾年前，我們意識到無法談論零售價格，因為每個零售商，無論是大型零售連鎖店、花園中心，或是較小型的商店，都會根據他們的營運成本、擁有的樹木多寡來制定不同價格。」

然而對於最終端的消費者而言，很難預測樹木是否比去年便宜，因為從林場購入大量樹木的商店可以自由決定，是否將任何批發價格省下的成本轉移給顧客。

全國聖誕樹協會(National Christmas Tree Association)執行長歐康納(Tim O'Connor)說，去年一棵聖誕樹的零售價格中位數是80元，高於前一年的70元，這一波價格增長是由通膨所推動，「今年通膨減緩，所以價格上漲可能較溫和。」

購買聖誕樹是年底部分家庭的另一項開銷，今年聖誕樹貨源充足，但價格微漲。(路透)
購買聖誕樹是年底部分家庭的另一項開銷，今年聖誕樹貨源充足，但價格微漲。(路透)

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