2男偷折扣品求減刑 陪審團拒絕

兩名男子偷竊柯爾百貨公司商品遭起訴，要求一具被竊商品折扣中的售價量罪，判處較輕刑罰，但遭陪審團拒絕。(美聯社)

如果一件商品正以特價出售，那麼偷竊該商品的人是否也能依此減輕罪刑？科羅拉多州 近期一起案件引發此一爭議。兩名男子被指控竊取柯爾百貨公司(Kohl's)一家門市的鞋子、攪拌器和其他商品，當時這些物品正在特價促銷，他們認為應該根據商品的售價減輕指控。

這一論點對他們的案件至關重要，因為在科羅拉多州，偷竊價值低於2000元的物品屬於輕罪，最高判處一年徒刑；價值介於2000元至5000元的偷竊屬於重罪，最高可判18個月徒刑。

地方檢察官辦公室稱，本案竊盜物品的「登記價值」為2094.98元，這將使本案成為重罪。

但兩名竊賊，格林(Michael Green)和波登(Byron Bolden)並不服氣，他們聲稱所偷竊物品的價值為1856.19元，波登的律師拉孟達(Thomas A. Ramunda Jr.)指出，由於部分商品正在特價中，這將使指控被歸類為輕罪。

拉孟達回覆：「我們的立場是，州法應與科羅拉多州判例法一致，「為了確認物品在拿走當日的價值，必須考慮銷售價格，這是零售價證據(賣方願意接受的價格，買家願意支付的價格)，也稱為公平市場價格。」

他指出在某些案件中，例如舊珠寶或古董失竊，要確定公平市場價值可能很困難，但當物品是從商店偷竊時，警察通常會根據商店標籤、吊牌和其他幾個因素來報告商品價值，這些因素可能會揭示部分商品正在特價。

拉孟達主張，辯方可以透過向柯爾百貨公司發出傳票 確認每件商品的「確切價格」，「科羅拉多州的竊盜法規在價值證據以及確認犯罪與懲罰的等級方面非常具體，我堅持，本案的商品價值低於重罪門檻。」

負責起訴本案的地方檢察官辦公室發言人羅斯(Eric Ross)駁斥辯方論點，「我們認為這並不算數，你不能在偷竊物品上獲得銷售價格或促銷價格。銷售價格、促銷、優惠券這些只適用於付費的顧客。」

12月6日陪審團裁定格林和波登重罪成立。格林被判15個月監禁；波登被判90日監禁。