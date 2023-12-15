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芝城女誤入旅館冰櫃凍死 家屬千萬元和解

編譯周芳苑／綜合14日電
2017年，時年19歲的芝加哥女學生詹金斯被發現陳屍在一家旅館餐廳的步入式冰櫃內。死者母親和律師，在求償官司中，展示詹金斯的照片。兩造最近同意以1000萬元和解。(美聯社)
2017年，時年19歲的芝加哥女學生詹金斯被發現陳屍在一家旅館餐廳的步入式冰櫃內。死者母親和律師，在求償官司中，展示詹金斯的照片。兩造最近同意以1000萬元和解。(美聯社)

芝加哥一名女子2017年參加派對後被發現鎖在旅館冰櫃裡凍死，她的家人隔年提告，最近同意接受1000萬元和解賠償金。

芝加哥論壇報(Chicago Tribune)報導，根據12日公開的法庭紀錄，不幸意外凍死的詹金斯(Kenneka Jenkins)母親馬丁(Tereasa Martin)將獲得370萬元，其他家庭成員將分別獲得120萬元及150萬元，另外350萬元支付律師費、6000元作為喪葬費用。

2017年9月，詹金斯被發現陳屍在羅斯蒙特(Rosemont)郊區皇冠假日飯店(Crowne Plaza Hotel)步入式冰櫃裡；事發前一天，她在飯店裡參加派對。當地庫克郡(Cook County)法醫辦公室認定她死於體溫過低，屬意外死亡。

法醫辦公室稱，酒精中毒以及服用癲癇和偏頭痛藥物是致死要素；根據警方公佈的監視器畫面，詹金斯失蹤當天凌晨3點半左右獨自在冰箱附近的廚房區域徘徊。

事發後隔年，死者母親馬丁2018年12 月提起訴訟，指控該飯店、保全公司、以及租用冰櫃的飯店餐廳疏忽，因為他們並未確認冰箱安全，而且在詹金斯失蹤後未進行徹底搜索。

這起訴訟最初要求5000餘萬元賠償。

根據訴訟，當時與詹金斯一起參加聚會的朋友事發當天凌晨4點左右通知馬丁說詹金斯失蹤了；馬丁隨即聯繫飯店，並被告知飯店將查看監視錄影。

不過，詹金斯的屍體據信在冰箱超過21小時後才被發現。訴訟稱，飯店一直等到警方到達後才查看監視器畫面，假如飯店妥善監控安全攝影機，詹金斯可能仍然健在。

芝加哥 庫克

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