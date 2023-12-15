芝城女誤入旅館冰櫃凍死 家屬千萬元和解
芝加哥一名女子2017年參加派對後被發現鎖在旅館冰櫃裡凍死，她的家人隔年提告，最近同意接受1000萬元和解賠償金。
芝加哥論壇報(Chicago Tribune)報導，根據12日公開的法庭紀錄，不幸意外凍死的詹金斯(Kenneka Jenkins)母親馬丁(Tereasa Martin)將獲得370萬元，其他家庭成員將分別獲得120萬元及150萬元，另外350萬元支付律師費、6000元作為喪葬費用。
2017年9月，詹金斯被發現陳屍在羅斯蒙特(Rosemont)郊區皇冠假日飯店(Crowne Plaza Hotel)步入式冰櫃裡；事發前一天，她在飯店裡參加派對。當地庫克郡(Cook County)法醫辦公室認定她死於體溫過低，屬意外死亡。
法醫辦公室稱，酒精中毒以及服用癲癇和偏頭痛藥物是致死要素；根據警方公佈的監視器畫面，詹金斯失蹤當天凌晨3點半左右獨自在冰箱附近的廚房區域徘徊。
事發後隔年，死者母親馬丁2018年12 月提起訴訟，指控該飯店、保全公司、以及租用冰櫃的飯店餐廳疏忽，因為他們並未確認冰箱安全，而且在詹金斯失蹤後未進行徹底搜索。
這起訴訟最初要求5000餘萬元賠償。
根據訴訟，當時與詹金斯一起參加聚會的朋友事發當天凌晨4點左右通知馬丁說詹金斯失蹤了；馬丁隨即聯繫飯店，並被告知飯店將查看監視錄影。
不過，詹金斯的屍體據信在冰箱超過21小時後才被發現。訴訟稱，飯店一直等到警方到達後才查看監視器畫面，假如飯店妥善監控安全攝影機，詹金斯可能仍然健在。
上一則
幾歲有能力買房？民調：33歲前應能買房、44歲就退休
下一則
FB留言