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8起假搶劫騙取U簽證 FBI提告

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局偵查8起持械搶劫案，結果發現它們全是利用「U簽證」法律漏洞、精心策畫的簽證詐欺計畫，並於13日逮捕兩名主嫌。(美聯社)
聯邦調查局偵查8起持械搶劫案，結果發現它們全是利用「U簽證」法律漏洞、精心策畫的簽證詐欺計畫，並於13日逮捕兩名主嫌。(美聯社)

聯邦麻州地區法院12日對8起持械搶劫案提出指控，兩名嫌犯13日被捕。這8起搶案都發生在四個州的小型超市和酒類專賣店，表面上看似普通犯罪，但聯邦調查局(FBI)調查發現，它們全是利用「U簽證」法律漏洞、精心策畫的簽證詐欺計畫一部分；以「假搶劫」，讓無證移民成為所謂「犯罪受害者」，以獲得政府簽發U簽證，在未來取得美國公民身分。

FBI探員注意到這些案件有相同規律，都使用「假槍」搶劫，懷疑背後涉及更複雜行動；FBI派員臥底，成功查出嫌犯雇人假扮「持假槍的搶匪」，最後逮捕兩名嫌犯。

法庭文件顯示，嫌犯帕特爾(Rambhai Patel)和辛格(Balwinder Singh)都是紐約州民，都30來歲。帕特爾組織策畫「假搶劫」，與商店老闆和所謂受害者溝通；辛格擔任司機。兩人被控共謀簽證詐欺罪，若罪名成立，各將面臨最高五年刑期。

紐約時報報導，據監視器錄影、手機紀錄及合作證人訪談內容，FBI發現「所謂受害者」每人支付1萬元代價「被搶劫」，以換取移民「文件」；提供假犯罪場所的店家可獲1500至2000元酬勞。

所謂「U簽證」是根據一項有23年歷史的法律發出；該法律旨在協助執法機構調查起訴家庭暴力、性侵和人口販運等犯罪案件。國會允許政府每年發出1萬份U簽證；此類申請案在川普政府執政期間大幅積壓，2021年達27萬件。拜登政府兩年前表示將為等待U簽證者發放臨時工作許可證，以加快進程。批評者早已警告可能遭到詐欺濫用。

U簽證計畫管理機關美國公民移民服務局表示，無法確定有多少申請案涉及詐欺行為。但國土安全部監察長2022年審計表示，該計畫「管理不善」，「易出現詐欺行為」。

12日在聯邦法院提出控罪的8起搶案，有4起發生在麻州，其他發生在賓州、肯塔基州和田納西州。證據顯示這些搶案並不單純。所謂受害者多為商店員工，其中七人被搶後，即由律師事務所代為申請U簽證。

簽證 詐欺 FBI

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