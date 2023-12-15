美白牙齒產品效用究竟如何？專家來解答
市面上有許多號稱能美白牙齒的產品，而這些產品的實際效用究竟如何？多倫多大學(University of Toronto)牙醫系系主任勞拉·譚(Laura Tam)指出，居家化學漂白產品化學濃度較低，比起診所的牙齒美白，居家產品需要更長的時間才會見效。
她說，而且並非每個人都能見到內部牙齒汙漬的亮白效果，視個人琺瑯質(enamel)吸收漂白劑的效果而定；此外，由於遺傳，有些人的牙齒天生顏色就比較深。
紐約時報(The New York Times)報導，勞拉·譚指出，物理磨損及化學漂白產品都能有效美白牙齒；標榜具有美白牙齒效果的牙膏，通常代表該產品比一般的牙膏具有更多的研磨作用，但未在包裝上宣稱美白效果的牙膏，其實也能發揮亮白作用。
化學漂白產品也能減少外部汙漬，包括咖啡、茶、紅酒或香菸留下的痕跡，還能有效減少牙齒內層或齒質(dentin)上的汙漬，這些汙漬可能是受到鈍器或牙齒外傷影響所留下，兒童服用某些抗生素也會留下汙漬；含色素的食物和飲料也會滲透琺瑯質，使牙齒染色。
LED牙齒美白燈也很受歡迎，美白過程中會在牙齒塗上美白凝膠，或是咬著塗滿凝膠的牙托，再以燈光照射。
勞拉·譚表示，物理磨損的美白產品通常都安全，但若用太硬的顆粒刷洗牙齒，或是使用產品的時間與頻率超過建議，可能會磨損琺瑯質。
一般而言，最好選擇化學濃度較低、接觸時間較短的居家化學漂白產品，若使用不當，也可能損害牙齒及牙齦；醫師也建議，挑選美國牙醫學會(ADA)認證的商品。
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