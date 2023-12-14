知名亞裔喜劇演員度假驚傳身亡 疑找女網友約會遭綁架撕票

美國著名苗族喜劇演員兼活運人士熊圖葛（圖）11日在哥倫比亞城市麥德林被人發現身亡，據稱是在前去會見一名一直跟他在網上聊天的女子後遭綁架撕票。（取材自熊圖葛臉書）

美國著名苗族喜劇演員兼活運人士熊圖葛（Tou Ger Xiong，音）11日在哥倫比亞城市麥德林（Medellin）被人發現身亡，據報是在前去會見一名一直跟他在網上聊天的女子後遭綁架撕票。

VICE News報導，50歲的熊圖葛是來自寮國的難民，目前住在明尼蘇達州 ，自封為美國「第一位苗族喜劇演員」，於11月29日抵達麥德林度假。熊圖葛的哥哥熊耳（Eh Xiong）告訴明州 當地媒體，最後一次聽到弟弟的音訊是在10日晚間，跟他索要2000美元。

熊耳把錢發了過去，但熊圖葛從未確認收到。因為幾個小時都沒有得到回音，熊耳就打電話給熊圖葛的室友。這位室友說，自己也接到了熊圖葛打來的電話，稱自己正在「槍口之下」。

當局表示，隔天有人在麥德林羅布雷多社區一處林區的山溝旁發現了熊圖葛的遺體，身上有著十幾處刀傷。紐約郵報引述當地報紙報導，熊圖葛原本計畫前去跟一位他在社群媒體 認識的神祕女子約會，反而卻遭到一群男子攻擊與綁架。除了十幾處刀傷外，熊圖葛遺體還有明顯從超過60英尺處墜落所造成的多處瘀傷。

當地執法部門證實，嫌犯在付款之前就謀殺了熊圖葛。調查人員告訴記者，熊圖葛前去會見該名女子，並在晚間7時聯繫了某位美國人索要2000美元，有關單位則認為他可能是在試圖逃跑後被殺。雖然哥國當局還沒有宣布逮捕任何人，但熊耳稱警方「找到了一些衣服，袋子上有血跡。他們能夠沒收這些東西，並緝拿了其中一位嫌犯」。

根據報導，哥倫比亞的犯罪集團會使用約會App和社交媒體找出中意的受害人，當地也傳出一連串主要瞄準男性遊客的強劫案，有時候更傳出了人命，熊圖葛遇害則是最新一起事件。當局指出，熊圖葛是2023年第27名死於麥德林跟周邊區域的非移民外國人。