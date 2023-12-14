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美服培酮裁決 攸關限制網購 未來恐需處方籤

記者胡玉立／綜合報導
美服培酮(左)是唯一被批准專門用於墮胎的藥物，米索前列醇(右)除了可以用於墮胎，也可用來治療胃潰瘍。(美聯社)
美服培酮(左)是唯一被批准專門用於墮胎的藥物，米索前列醇(右)除了可以用於墮胎，也可用來治療胃潰瘍。(美聯社)

聯邦最高法院明年將審理是否限縮使用墮胎藥美服培酮(mifepristone)案，一旦裁決站在提訟的反墮胎者那一邊，可能表示女性必須親自去診所看醫生才能獲得該處方藥，無法再以郵寄方式取得美服培酮；使用美服培酮墮胎的時間窗口，可能會從妊娠十周內縮短至七周內。

美聯社指出，藥物流產是全美墮胎首選作法；墮胎案例有一半以上是使用藥物流產。去年6月羅訴韋德案被推翻後，各州實施不同程度的墮胎禁令或限制墮胎，民間對墮胎藥丸美服培酮和米索前列醇(misoprostol)的需求相對增加。反墮胎保守派團體試圖扭轉聯邦食品暨藥物管理局(FDA)自2000年以來批准使用美服培酮的相關規定，至少對該藥取得方式設限。

美服培酮是唯一被批准專門用於墮胎的藥物，米索前列醇除了可以用於墮胎，也可用來治療胃潰瘍。合用兩種藥物的墮胎效果較好；在禁用美服培酮的國家，更常見到單獨使用米索前列醇做為墮胎藥。FDA和拜登政府多次強調，研究和實際使用證據顯示，合用這兩種藥丸是安全的，有效率高達99%。

目前能否取得美服培酮，大多取決於患者居住地。全美有14州設立墮胎禁令，其中包括藥物墮胎在內；另有15州立法專門限制開立美服培酮處方藥和取得方式，例如要求患者必須先親自去看醫生；但在有禁令的州，有些女性仍可透過郵寄方式取得墮胎藥，並未受到嚴格監管。

藥物流產費用因地而異，但與墮胎手術類似，總計可能超過500元。

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