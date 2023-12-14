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38%vs36% 川普民調小贏拜登6成受訪者盼有第3選擇

編譯徐薏茹／綜合13日電
路透與艾普索斯最新民調發現，前總統川普(右)以38%比36%的些微優勢領先拜登總統(左)兩個百分點。(美聯社)
路透與艾普索斯最新民調發現，前總統川普(右)以38%比36%的些微優勢領先拜登總統(左)兩個百分點。(美聯社)

路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos)的新民調13日發現，拜登川普的支持度不相上下，競爭激烈，兩人都有嚴重的弱點，可能讓他們失去白宮之位。

拜登持續面臨各種困擾，包括選民對其經濟實力的質疑、對美墨邊境安全以及犯罪的擔憂；川普自身也面臨困境，包括與他試圖推翻2020年總統大選結果以及處理機密文件不當相關的四項刑事審判，民調發現，若在明年大選前被定罪，可能會使他失去大量支持。

這項民調於12月5日至11日在線上進行，受訪者是全美各地的4411名成年人，信賴區間約為兩個百分點。

民調顯示，在正面對決中，川普以38%比36%的些微優勢領先拜登兩個百分點，26%的受訪者表示不確定或是可能投給其他人。

該民調還顯示，川普以較大的差距成為共和黨提民的領先者。

選舉人團制度和根深蒂固的黨派分岐意味著只有少數幾個州的選民，將在選舉結果中發揮決定性作用。

在2020年大選結果最接近的七個州，拜登在確定會投票的受訪者中領先4個百分點，這七個州包括威斯康辛州、賓州、亞利桑納州、喬治亞州、内華達州、北卡羅來納州、密西根州。

整體而言，民調顯示，許多選民對拜登、川普可能展開的二度對決反應冷漠，約六成受訪者不滿意美國的兩黨制，希望有第三選擇。

此民調表明，身為知名政治家族的一員，反疫苗倡議者小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)從拜登陣營吸走的選票可能多於川普。

當受訪者可以選擇投給甘迺迪時，川普在全國的領先優勢擴大至五個百分點。

增加甘迺迪這一投票選項時，約16%的受訪者選擇甘迺迪，36%支持川普，31%支持拜登；在七個搖擺州，當甘迺迪加入投票選項時，川普同樣領先拜登五個百分點。

川普 拜登 民調

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