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亞裔喜劇演員 遊哥國遭勒贖撕票 1兇嫌被捕

記者胡玉立／綜合報導
明尼蘇達州亞裔苗族社運人士兼喜劇演員熊圖葛，日前在哥倫比亞旅遊時遭綁架後遇害。(取材自臉書)
明尼蘇達州亞裔苗族社運人士兼喜劇演員熊圖葛，日前在哥倫比亞旅遊時遭綁架後遇害。(取材自臉書)

現年50歲的明尼蘇達州亞裔苗族社運人士兼喜劇演員熊圖葛(Tou Ger Xiong，音譯)，日前在哥倫比亞旅遊時遭人綁架並被索討2000美元贖金；當地媒體報導，熊圖葛的屍體後來被人發現，身上有十多處刀傷，屍體被扔入山谷中。他遭綁架前，曾與一名他透過社群媒體結識的女子會面。

福斯新聞(Fox News)引述「哥倫比亞報」(El Colombiano)報導，熊圖葛生於寮國，童年住過泰國難民營；9日晚上7時左右他曾打電話給哥倫比亞一位朋友說，他被人拿槍指著，對方開價2000元才能釋放他。

熊圖葛遭挾持之際，警方稱一女子曾在下午4時40分左右洗劫他住處；警方到達現場時，她設法逃脫。此女和熊圖葛會面的女子是否為同一人，有待查明。

「哥倫比亞報」報導，熊圖葛的屍體在哥倫比亞麥德林(Medellin)西北部拉科爾科瓦達(La Corcovada)山谷水中被人發現，身上有多處刀傷、鈍器傷及從60多呎高處墜落造成的瘀傷。警方正在調查熊圖葛是否在試圖逃跑時遭殺害。

熊圖葛的哥哥熊耳(Eh Xiong)向福斯第9台表示，弟弟頭部受到鈍器重傷、被綁架者扔下橋，警方已逮獲綁架同夥的其中一人；家人相信哥倫比亞警方會將兇手繩之以法。熊乙說：「與其為他過世悲傷，不如慶祝他生前事蹟及他可能做的事，協助社區向前邁進。」

親友指出，熊圖葛畢生致力扮演不同文化的橋樑，為沒有聲音的人發聲；他是團體裡的核心人物，熱衷為社會帶來積極改變。家人正以他名義創建基金會，希望透過基金會向有需要的人提供獎學金和援助。

根據熊圖葛個人網站，他父親曾在中央情報局(CIA)工作，1975年共產黨接管寮國之後，全家逃離寮國。他是喜劇演員、藝人、勵志演說家和教育家，透過教育觀眾了解自身起源來擁抱苗族文化，並協助創立「反對種族主義社區行動」和「苗族美國夥伴關係」等團體。網站稱他已婚。

明尼蘇達州亞裔苗族社運人士兼喜劇演員熊圖葛，日前在哥倫比亞旅遊時遭綁架後遇害。(...
明尼蘇達州亞裔苗族社運人士兼喜劇演員熊圖葛，日前在哥倫比亞旅遊時遭綁架後遇害。(取材自臉書)

亞裔 社群媒體 種族主義

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