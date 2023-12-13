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郵輪加強取締大麻 違規旅客恐終身禁乘

記者顏伶如／綜合報導
業者遵循聯邦法規，打算杜絕船上所有大麻產品使用，嘉年華郵輪便出動緝毒犬，違規消費者恐面臨終身禁搭。(路透)
業者遵循聯邦法規，打算杜絕船上所有大麻產品使用，嘉年華郵輪便出動緝毒犬，違規消費者恐面臨終身禁搭。(路透)

雖然越來越多州通過大麻合法化華爾街日報報導，想在郵輪上吸食大麻或吃大麻軟糖的旅客仍將遇到大麻煩，因為業者遵循聯邦法規，打算杜絕船上所有大麻產品使用，嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)便出動緝毒犬，違規消費者恐面臨終身禁乘。

報導指出，雖各州有大麻合法化的放鬆，郵輪業者表示，但禁用大麻產品是遵守聯邦法律規定，而且航程途中經過許多國家也禁止大麻，全面禁止大麻產品的使用，同時也是為了顧及不使用大麻產品的其他乘客權益。

嘉年華郵輪除了出動緝毒犬查緝大麻產品，旅客登船之前還會收到多次簡訊通知，警告不能攜帶大麻產品。

華爾街日報報導，某些消費者說，對於郵輪業者加強查緝大麻的鐵腕措施感到害怕、不知所措，有違規乘客被郵輪業者剔除於外國港口，或者被處以禁止搭乘，部分消費者則說，搭乘郵輪期間公開使用大麻產品，但都沒有受到懲處。

因多種疾病而有長年腿疼的印地安那州居民狄魯西歐(Josh DeLucio)說，與妻子一年大約搭乘郵輪三次，每趟出遊之前都會跟藥局聯繫，備妥處方藥及含有大麻二酚(CBD)、四氫大麻酚(THC)成份的止疼藥膏。他說，不喜歡別人抽大麻的味道，也不喜歡身邊有人使用娛樂大麻，但擔心自己搭乘郵輪在海上或其他國家，萬一需要使用止疼藥膏該如何處理。

報導指出，德州婦女艾琳‧維爾德休伊森(Erin Van Veldhuizen)今夏搭乘嘉年華郵輪時，在登船安檢時被發現隨身行李有大麻二酚軟糖，結果遭到終身禁乘。

住在佛羅里達州奧蘭多的25歲TikTok網紅則說，參加皇家加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean)的七天行程途中，由於被甲板監視器拍到抽大麻，結果在牙買加被驅逐下船。他說，雖然持有藥用大麻使用執照，先前攜帶四氫大麻酚產品搭乘郵輪都沒事，但這次卻出問題。他說，母親陪著他一起下船，皇家加勒比海國際郵輪並未退費，也未協助返美行程的安排。

大麻合法化 華郵 華爾街

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