CDC：三大呼吸道疾病飆升 南卡、路州最嚴重

美國的呼吸道病毒病例上升，新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒的急診就診率達到2月以來的高峰。圖為醫護人員正在治療感染呼吸道融合病毒的幼兒。(路透)

全國的呼吸道病毒病例正在反彈，新冠肺炎 、流感 、呼吸道融合病毒(RSV)的急診就診率達到自2月以來的最高水平；而三種病毒中，變種病毒的新冠肺炎仍是導致住院的主要原因，截至12月2日的一周內，新入院的新冠肺炎病例超過2萬2000例，是自9月夏季高峰以來的最高水平。

華盛頓郵報報導，南卡羅來納州、路易斯安納州被CDC 列為呼吸道病毒最盛行的兩個州，路州病毒盛行的主要原因為流感，衛生官員表示通常在每年的這個時期達到高峰；新冠肺炎更難預測，在秋季高峰減弱幾周後，病例再度攀升。

呼吸道病毒流行季節在全國各地造成的損失並不平均，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，在陽光地帶(Sun Belt)大部分地區及紐約市、新澤西州，呼吸道疾病的整體感染率高，主要受到流感及RSV的影響。

與去年相比，公衛官員呼籲大眾保持警惕而不需驚慌，州與屬地公衛官員協會首席醫官普列西亞(Marcus Plescia)表示：「實際上這正是我們預料會發生的情況，我們未看到或聽到，任何醫院遇到如同去年般情況的報告，但我們覺得還未脫離險境。」

去年RSV使兒童醫院病患大增，對於嬰幼兒來說尤其危險，有些醫院不堪重負，今年RSV在全國趨於穩定並達到高峰，不過一些州的病毒盛行季節才正開始。

亞特蘭大兒童醫院(Children's Healthcare of Atlanta)今年秋季情況基本上平穩，RSV疫情在10月達到高峰後下降，新冠病毒盛行率低，但流感病例正在增加，該院的醫院流行病學醫療長夏恩(Andi L. Shane)表示：「我們正趨向整體上更正常的季節性模式。」

CDC主任柯恩(Mandy Cohen)敦促國人接種疫苗，尤其是在年底假期之前，並且訂購免費的居家新冠肺炎檢測，同時考量採取常規的預防措施，包括定期洗手、開窗通風、戴口罩等。

關於醫療系統應對呼吸道病毒盛行的承載力，儘管衛生官員給予令人安心的說法，但部分地區的醫院仍承受壓力。

布朗大學流行病學教授珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)指出，即使一些趨勢已經改善，也不應該忽視呼吸道病毒季節造成的損失。