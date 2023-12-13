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國會報告吹哨…免搜索令 3連鎖藥局主動提供顧客醫藥個資

記者顏伶如／綜合報導
全美規模最大的三家連鎖藥局在未收到法院搜索令下，便將消費者醫藥紀錄分享給治安單位及政府調查人員，引發民眾醫療隱私可能出現漏洞的憂慮。(美聯社)
全美規模最大的三家連鎖藥局在未收到法院搜索令下，便將消費者醫藥紀錄分享給治安單位及政府調查人員，引發民眾醫療隱私可能出現漏洞的憂慮。(美聯社)

越來越多共和黨執政州通過立法將墮胎與墮胎藥列為犯罪之際，國會調查報告發現，全美規模最大的三家連鎖藥局CVS健康(CVS Health)、克羅格(Kroger)及Rite Aid在未收到法院搜索令的情況下，便將消費者醫藥紀錄分享給警察機關及政府調查人員，引發民眾醫療隱私可能出現漏洞的憂慮。

華盛頓郵報12日報導，民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)、加州聯邦眾議員傑可布斯(Sara Jacobs)11日晚間聯名致函衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)，告知調查報告結果。

2022年6月，最高法院在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)判決中推翻保障墮胎權益重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，魏登等民主黨籍國會議員便針對藥局如何保障民眾醫藥紀錄展開調查。

CVS健康、克羅格及Rite Aid對國會調查人員坦承，對於執法機關索取民眾醫藥紀錄，某些案例是由律師過濾索取事由，但一般情況下，藥局允許員工將分店裡現有的消費者醫藥紀錄直接交出。根據統計，這三家連鎖藥局全美分店累計超過6萬間。

華盛頓郵報分析，包括德州在內等州紛紛立法將墮胎、墮胎藥等生育健康選擇列為犯罪，調查報告結果曝光可能引發民眾對於醫藥紀錄隱私保護的辯論。

藥局保存檔案藏有消費者最隱密的生活細節，包括多年的健康狀況、是否因為心理健康問題服用處方藥以及是否曾經使用墮胎藥。

康乃狄克大學(University of Connecticut)法學副教授蘇布爾茲克基(Carly Zubrzycki)去年曾經撰文指出，規模遍布全國的連鎖藥局，對於消費者醫療紀錄開放所有地點的分店共享，位於某一州的分店也能看到消費者在另一州的用藥紀錄，由於各州對於禁止墮胎法令寬鬆不同，這些紀錄可能留下「數位足跡」(digital trail)，導致消費者因此招罪。

聯邦法律「健康保險可攜與責任法」(Health Insurance Portability and Accountability Act，HIPAA)對於醫院、診所之間的患者病曆取得及使用訂有明確規範，對於藥局則給予較多彈性空間。

全美規模最大的三家連鎖藥局在未收到法院搜索令下，便將消費者醫藥紀錄分享給治安單位...
全美規模最大的三家連鎖藥局在未收到法院搜索令下，便將消費者醫藥紀錄分享給治安單位及政府調查人員，引發民眾醫療隱私可能出現漏洞的憂慮。(美聯社)

墮胎 藥局 眾議員

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