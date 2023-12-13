胚胎無心跳 肯州婦仍續爭墮胎權

雖然所懷胚胎已無心跳，但肯塔基州一名爭取墮胎權的婦女仍將繼續抗爭，希望推翻該州幾近全面的墮胎禁令。圖為墮胎權倡議人士稍早在該州州府前抗議。(美聯社)

肯塔基州 一名孕婦「無名氏」(Jane Doe)為爭取墮胎 權提起訴訟，其代表律師12日表示，該孕婦的胚胎已無心跳，但仍將繼續爭取推翻該州近乎全面的墮胎禁令；美聯社報導，在胎兒突如其來的變化下，這場官司後續發展待觀察。

這名婦女上周在路易維爾(Louisville)的州法院申訴，正尋求集體訴訟，想與該州其他想要墮胎的人聯手打官司；上周提出訴訟時聲稱懷孕八周。

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)去年被美國最高法院推翻以來，大批女性向法院請求墮胎合法化；最近的肯塔基州個案與先前德州 訴訟類似，德州原告考克斯(Kate Cox)也是孕婦，因懷孕有生命危險，對全美最嚴格的墮胎禁令之一發動前所未有的挑戰；在德州最高法院駁回下級法院裁決後，考克斯決定到他州接受手術。

與德州案不同的是，人們對肯塔基州原告知之甚少； 肯塔基州美國公民自由聯盟(ACLU)執行董事杜克(Amber Duke) 說，律師堅稱將大力保護客戶隱私，法律團隊拒絕透露無名氏是否仍需要墮胎。

無名氏的律師團隊敦促肯塔基州其他尋求墮胎的女性加入這一場訴訟；訴訟稱，肯塔基州近乎全面墮胎的禁令侵犯州憲法隱私和自決權。

據法庭文件，無名氏提起訴訟後預約12月8日檢查，超音波發現胎兒無心臟活動。

德州案原告考克斯育有兩個孩子，她在德州最高法院駁回請求前已到他州墮胎，因擔心繼續保持懷孕將危及健康和生育更多孩子的能力。

考克斯律師團隊與其他專家推論，全美十幾個基本上禁止墮胎的共和黨州也將面臨類似挑戰，另有一些併發症孕婦請求墮胎被拒的故事，各自挑起法律挑戰。