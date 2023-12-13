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饒舌天王阿姆遭惡作劇 維基百科、谷歌搜尋顯示「已故」

記者顏伶如／綜合報導
饒舌天王阿姆的網路資訊遭到惡意竄改，稱阿姆已在10日過世。(取材自Google)
饒舌天王阿姆的網路資訊遭到惡意竄改，稱阿姆已在10日過世。(取材自Google)

新聞周刊(Newsweek)報導，不實訊息透過網路迅速擴散又有新實例，饒舌天王阿姆(Eminem)遭人惡作劇，維基百科(Wikipedia)與谷歌(Google)報導搜尋結果均顯示他在上周末期間過世，此消息隨即在社群媒體引發軒然大波。

報導指出，阿姆歌迷在上周末期間於社群媒體分享谷歌報導指稱，本名馬歇爾‧馬瑟爾斯(Marshall Mathers III)的這位男星已經過世，社群網站還出現「阿姆安息」(#RIPEminem)關鍵詞。報導指稱，阿姆12月10日在威斯康辛州麥狄遜(Madison)過世，享年51歲。

新聞周刊報導，阿姆的維基百科資料遭人竄改，谷歌搜尋結果也被變成已經身故的假訊息，謠言經過24小時才獲得澄清，不少歌迷信以為真，有粉絲在社群網站寫道：「無法相信他已經走了。」

阿姆遭死訊中傷並非第一次。2020年8月，「阿姆安息」突然成為推特(Twitter)熱門關鍵詞，一名推特用戶發文聲稱：「我殺了阿姆。」雖然帳號後來遭到停權，但阿姆身亡的謠言仍在網路繼續擴散。

2006年則有陰謀論指稱，阿姆已在車禍中喪生，出現在大眾眼前的是機器人。

阿姆自從1996年推出單曲專輯Infinite以來，全球唱片銷售量已破5億。

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