空軍國民兵洩密烏戰情 連坐懲處15人
空軍總監11日說，麻州空軍國民兵一兵特薛拉(Jack Teixeira)今年大量洩密， 直屬長官怠忽職守，經調查後連坐懲處15人，包括以違反情報法的罪名起訴21歲的特薛拉。
特薛拉因「未經核准保留並傳送機密國防資訊」於4月被捕；他服役於歐提斯空軍國民兵基地第102情報聯隊，因而得以接觸高度機密資訊。受到懲處的人員，最嚴重的是指揮官遭解職，最輕的則只有行政懲戒。
特薛拉2019年入伍，熟悉部隊情況後，把非法取得的印有「機密」、「極機密」文件照片和文字檔任意分享給Discord即時通訊應用軟體的會員。
空軍總監調查發現，特薛拉並無取得這些機密的權限，有人發現他這麼做違反保密規定時，目睹他犯法的同袍或長官竟無人採取任何該有的反應。
特薛拉的頭銜是「網路傳輸系統專家」，主要執掌是「軍事通訊網路資訊科技」。據悉，他的工作編組只有三人，因此得以在夜間沒有主管監督的情況下，進入「最高機密分類」系統，進行日常維修。被起訴後，他已遭停職停薪，但仍在服役中。
空軍總監說，基於這樣的工作性質，這些組員需要做「預防性維修」等工作，有時候連續好幾個小時單獨作業，沒人監督，還能進入「最高機密分類」系統裡的其他部門檔案，做例行檢查。報告同時指出，「列印機密也沒有審核管控機制，印出甚麼東西出來，也沒有管理規則。任何夜班人員都有很多機會進入機密網址，列印出大量東西，卻沒人監視，也不會被發現。」
特薛拉所屬單位所有成員，都對他「主動、未經授權的搜尋情報」行為有「全面的」認知，卻因擔心安全官員可能過度反應，而「刻意不把這安全堪慮的問題向上頭報告。」
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