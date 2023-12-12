公民自由聯盟 竟為步槍協會辯護

美國公民自由聯盟(ACLU)表示，雖然不認同全國步槍協會(NRA)的主張與觀點，但強烈支持該協會受憲法第一修正案保護的言論自由，因此將在聯邦最高法院一件NRA控告紐約州政府的訴訟中，擔任辯護工作。(路透)

贊成擁槍權、立場保守的全國步槍協會(NRA)，跟傾向自由派的美國公民 自由聯盟(ACLU)經常針鋒相對，但在聯邦最高法院一件關於NRA的訴訟中，幫忙辯護的竟是ACLU。

民權聯盟9日證實，雖然對NRA幾乎所有的主張都極不認同，但該協會援引憲法第一修正案保護言論自由對紐約州 金融服務廳(Department of Financial Services)提告，ACLU將承擔辯護任務。

ACLU在社群媒體 X平台發表聲明：「我們不支持全國步槍協會的使命與擁槍觀點，我們不同意他們的目標、策略與手段。然而，我們都知道，政府官員不能因為不認同某個組織的看法就施以懲罰。」

NRA則在所屬各個社群媒體帳號都轉貼ACLU的聲明並發文寫道，對於能跟美國公民自由聯盟以及其他相同理念者站在一起『倍感到光榮』，政府機關的規範權力不能被拿來讓政治言論噤聲。」

最高法院訂於2024年初聽取NRA的口頭辯論。

2018年，佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)一所高中發生17人死亡的校園槍擊案後，紐約州金融服務廳廳長瑪麗亞‧烏洛(Maria Vullo)呼籲紐約州銀行與保險公司停止與擁槍組織往來。她在信函中說，如果繼續與全國步槍協會等擁槍團體做生意，恐將「名譽受損」。

遭到多個金融機構斷絕往來後，NRA對烏洛提出告訴，但遭紐約聯邦法院以烏洛係基於職責、善意發言為由駁回。NRA因此上訴到最高法院。

ACLU在X平台發文寫道，這起訴訟的核心在於第一修正案的保障言論自由，包括不認同第二修正案(人民有擁槍權利)的意見。