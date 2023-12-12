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氣候變遷影響啤酒花、大麥生長 釀酒業也遭波及

編譯徐薏茹／綜合報導
釀酒師彼得森在酒廠釀製德國啤酒時，把啤酒花倒進一鍋麥芽裡。(美聯社)
釀酒師彼得森在酒廠釀製德國啤酒時，把啤酒花倒進一鍋麥芽裡。(美聯社)

第28屆氣候峰會12日結束，為期近兩周的會議焦點集中在減碳，但氣候變遷也影響了啤酒花、大麥兩個釀啤酒關鍵作物的生長，讓釀酒業面臨更嚴峻的挑戰；研究人員正與種植者合作，改良能夠抵禦乾旱的啤酒花品種，並在配料中加入冬大麥，以對抗更動盪多變的氣候。

在康乃爾大學教授啤酒課程的講師米勒(Douglass Miller)說，啤酒花是一種對氣候條件要求很高的作物，沒有水就無法釀造啤酒，由於氣候對供應鏈的影響，啤酒的價格可能上漲。

美國部分種植者表示，作物已受到極端高溫、乾旱以及不可預測之生長季節等因素影響；全球變化研究所(Global Change Research Institute)教授特恩卡(Mirek Trnka)表示，研究員早已知道啤酒生產會受到氣候變遷影響，他與團隊近期在國際期刊「自然通訊」(Nature Communications)發表一項研究，模擬氣候變遷對啤酒花的影響。

該研究預測到了2050年，歐洲的啤酒花產量將減少至4%至18%；特恩卡15年前針對啤酒花的第一份研究也發出類似的警告。

他指出，氣候變遷的速度比意識到的要快，但仍有許多人未能意識到；研究人員已經開始注意到這件事，代表有希望透過改變種植方式來適應或解決問題。

歐洲的啤酒花產量下降也意味著美國生產商勢必做出改變，一家啤酒廠表示，該公司正試圖利用在美國種植的新品種，複製德國啤酒花的風味，因為他們依賴的歐洲啤酒花過去幾年受到了炎熱且乾燥的夏季影響。

俄勒岡州立大學(Oregon State University)助理教授兼高級研究員湯森(Shaun Townsend)指出，這正是為何一些研究員正在研究更能夠對抗各種條件的啤酒花品種，包括更能抵禦夏季高溫、溫暖的冬季、害蟲與疾病變化、降雪量減少等。

另一方面，大麥改良也已經開始，明尼蘇達大學農業與植物基因教授史密斯(Kevin Smith)表示，雖然春季大麥是美國啤酒產業的主要原料，但現在冬季大麥在中西部地區可能更可行，由於氣候、植物疾病與經濟因素，中西部已經放棄其他大麥品種，轉向風險較小的作物。

米勒說，無論農民和啤酒公司如何應對啤酒花與冬大麥問題，氣候變遷都可能影響未來能買到的啤酒種類。

因應氣候變遷，農場採取新策略，俄勒岡州戈斯奇農場女主人蓋爾·戈斯奇(中)和工人一...
因應氣候變遷，農場採取新策略，俄勒岡州戈斯奇農場女主人蓋爾·戈斯奇(中)和工人一起安裝耙子，準備種植冬麥，來維持提供啤酒廠的產量。(美聯社)

氣候變遷 高溫 減碳

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