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科幻小說情節成真 二氧化碳封存水泥塊防暖化地球

記者張聲肇／綜合報導
加州傳家寶碳技公司開發的技術能從空氣裡捕捉二氧化碳，然後封存到水泥塊，不再暖化地球，已開始商業營運。(美聯社)
加州傳家寶碳技公司開發的技術能從空氣裡捕捉二氧化碳，然後封存到水泥塊，不再暖化地球，已開始商業營運。(美聯社)

加州傳家寶碳技公司(Heirloom Carbon Technologies)研發的從空氣裡「捕捉」二氧化碳，然後封存到水泥塊，不再暖化地球的技術，已開始商業營運，微軟和它簽訂了31.5萬噸二氧化碳的契約，開商業界「認帳」之先河。

紐約時報報導，傳家寶在加州Tracy的第一個捕碳工廠已開業，產量不大，一年只能從大氣層「抓回」1000頓二氧化碳，相當於200輛汽車的排放量，但執行長沙馬拉(Shashank Samala)有信心每年的業績迅速達到「好幾百萬噸」。

紐時報導說，這表示空中捕碳技術已從科幻小說發展到具體可行的商業階段，光是新創公司就有好幾百家，拜登政府已經編列12億元獎助發展經費，給好幾家公司到德州和路易斯安納州建立大規模捕碳廠，其中就有傳家寶科技。

空中巴士和摩根大通等大企業也願意花幾百萬元購買「碳排放權」，履行企業界對氣候變遷大計的承諾。

這種除碳法成本每噸至少600元，有人認為太貴，不值得因此而排擠其他減碳方略的資源；環保界則懷疑，石油業界也投資這科技，目的是不是延長石化燃料的使用，長保自己的汙染生意。

不論如何，總要一試；能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)說，靠再生能源減碳，阻止不了氣候變遷造成的損害，空中捕碳科技是改變一切的好工具，讓人類有機會把工業革命開始，累積在大氣層的碳汙染徹底移除。

傳家寶的捕碳術利用石灰岩結合氧化鈣和二氧化碳的特質，在火爐中以再生能源產生的1650華氏度高溫，把岩石燒成粉末，釋出的二氧化碳抽到儲存桶裡，氧化鈣粉末上灑水，散布到大盤子上，機器人把這些盤子送到層層架子上，讓堆高如塔的鈣粉從空氣中吸收二氧化碳，三天後氧化鈣和二氧化碳再度結合成石。這些石塊又可回到火爐中，再度執行吸碳成石的任務。

和傳家寶合作的CarbonCure公司負責把碳混入水泥，凝固後就不會再回到空氣裡。

加州 減碳 氣候變遷

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