氣候變遷危害全球珊瑚礁 德州外海這一大片也可能消失

研究人員在德州外海的花園岸國家海洋保護區發現，受到夏季高溫影響的白化珊瑚與健康的珊瑚相鄰。(美聯社)

花園岸國家海洋保護區(Flower Garden Banks National Marine Sanctuary)位於墨西哥 灣距離德州 海岸約100哩處，這裡的礁石有驚人高的珊瑚覆蓋率，但科學家表示，如同其他的珊瑚礁，面對氣候變遷 ，這裡的珊瑚礁也很脆弱，有可能消失。

保護區代理負責人兼研究協調員強斯頓(Michelle Johnston)表示：「在一個地方看到如此多的珊瑚真的很壯觀，現今大多數人無法有這樣的體驗。」

花園岸今年出現中等程度的白化現象，但不像其他珊瑚礁在今年破紀錄的高溫中遭遇嚴重破壞，即便如此，強斯頓表示這仍然是她對該保護區的未來最擔憂的問題之一。

海洋魚類在墨西哥灣的花園岸國家海洋保護區的珊瑚礁周圍游泳。(美聯社)

國家海洋與大氣管理局(NOAA)珊瑚礁監測處(Coral Reef Watch)協調人曼澤洛(Derek Manzello)表示，今年到目前為止，五大洋至少35個國家和地區經歷了大規模的珊瑚白化。

氣候模型顯示，從2040年左右開始，全世界所有的珊瑚每年都將遭受嚴重的白化現象；曼澤洛表示：「如果每年都出現嚴重的白化，基本上代表珊瑚沒有機會恢復。」

保護區官員表示，即使在花園岸偶爾會出現比今年白化更嚴重的時期，多虧該區域的整體健康與深度，其珊瑚礁也能迅速恢復。

曼澤洛表示，花園岸有出眾的高珊瑚覆蓋率，保護區的一些區域平均覆蓋率超過50%，相比之下，加勒比海和西北大西洋區域的覆蓋率僅約10%左右；此外，花園岸的珊瑚位於海面下約60呎處，周圍是較深的水域，而許多珊瑚礁實際生長於離岸較淺的水域。

坐落在德州加爾維斯頓海堤上的1900年大風暴雕像提醒人們氣候對生態環境產生的衝擊。(美聯社)

強斯頓表示，花園岸的珊瑚能夠在離海岸如此遠的位置茁壯成長要多虧像山一樣的鹽丘(salt dome)結構，這種結構將珊瑚抬升至足夠的高度，得以接觸陽光。

花園岸教育與外展專家凱利·德里寧(Kelly Drinnen)表示：「由於全球的珊瑚礁正在減少，所以當我們發現健康的珊瑚礁群時，便希望能維持住。這些珊瑚礁未來也能作為幫助其他珊瑚礁恢復的知識庫。」