川普自誇「猥褻言論影片曝光 那年仍當選」

前總統川普9日晚間在紐約青年共和黨俱樂部年度晚會發表造勢演說，除了大讚極右派支持者不離不棄一路相挺，還重申如果再次當選總統，上台第一天就要當「獨裁者」。(美聯社)

前總統川普 9日晚間在紐約青年共和黨俱樂部(New York Young Republican Club)年度晚會發表造勢演說，除了大讚極右派支持者不離不棄一路相挺，還重申如果再次當選總統，上台第一天就要當「獨裁者」。

川普表示，將任命特別檢察官調查拜登 總統及拜登家族，因為拜登導致國家敗壞，「潘朵拉的盒子已經打開了，我只能對拜登說，最好小心一點」。

川普在演說中表示，2016年競選期間，一段有著他多年前猥褻言論影音檔曝光，引發高度爭議，對選情造成重大影響，但後來照樣贏得總統大選。

回顧2016年10月，大選進入選前最後白熱化階段，媒體出現一段川普未踏入政壇前，2005年與娛樂節目「接近好萊塢」(Access Hollywood)主持人比利 布希(Billy Bush)私下交談的影音檔，兩人談話因為麥克風未關而錄下。

川普對比利布希說：「我會被美女自動吸引，我開始親吻她們。像磁鐵一樣。親上去就對了，我是不會等的。如果你是個明星，她們都願意讓你上下其手。」川普接著說：「抓她們的下體。你什麼都能做。」這段談話引起軒然大波，川普辯稱只是男人之間「更衣室裡的閒聊」(locker room talk)。

川普9日在演說表示，當時除了巴農(Stephen Bannon)以外，所有政治顧問都建議他退選，還有一名將軍說，川普用「更衣室裡的閒聊」為辯護理由，是除了戰死沙場的壯烈犧牲者之外他見過「最勇敢的行動」。

他說，2016年大選在完全不被看好之下獲勝，打了一場難以置信的漂亮選戰。

對於目前多項刑事、民事訴訟纏身，川普在演說中說，這些都是政敵企圖打壓的抹黑手段。

川普說，當選第一天就要當「獨裁者」是因為想在邊境築牆。他說：「我要築牆，也要開採油礦。」

巴農和川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)也參加了這場活動。