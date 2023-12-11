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核彈儲存場致癌？ 空軍再擴大調查

記者張聲肇／綜合報導
數十名現役或曾在洲際彈道飛彈發射地點工作的空軍官兵被確診罹患癌症，於是軍方在今年稍早展開初步調查。並表示「有必要進一步檢討」相關調查。圖為飛彈發射控制室內執勤的兩名軍官。(美聯社)
數十名現役或曾在洲際彈道飛彈發射地點工作的空軍官兵被確診罹患癌症，於是軍方在今年稍早展開初步調查。並表示「有必要進一步檢討」相關調查。圖為飛彈發射控制室內執勤的兩名軍官。(美聯社)

數十名現役或曾在洲際彈道飛彈發射地點工作的官兵報告說，他們都確診罹患癌症，於是軍方在今年稍早展開初步調查。如今當局尚未公布調查結果，但表示「有必要進一步檢討」相關調查。

空軍根據這些官兵的罹癌報告，派遣醫學研究團隊到各核子飛彈基地檢測空氣、水質和土壤，地點包括蒙大拿州馬姆斯卓(Malmstrom)、北達科他州邁諾特(Minot)和懷俄明州華倫(F.E. Warren)空軍基地。

在後續進一步的檢測與研究，將擴及整個飛彈部隊，包括所有與洲際彈道飛彈有關的工作人員。

空軍已向外界簡報從蒙大拿和懷俄明基地抽檢的2000多份樣本分析結果，所有樣本的汙染程度都未達到「足以造成傷害」的程度，只有四處地下發射窖的多氯聯苯含量超標。聯邦環保署(EPA)將多氯聯苯列為「可能致癌物」。

初步檢測報告雖顯示飛彈人員工作場所的水、空氣和土壤品質都「安全」；但更早之前是否如此，則是個問題。飛彈的地下掩體及控制室都是興建於1960年代，許多基礎設施一直都沒有更新。

空軍航太醫學院指揮官伍達德(Tory Woodard)說，「我們無法回到1990或2000年代去測量當時的環境品質，更不可能測量到1960年代，但我們可以運用手頭這份資料，探討過去可能構成風險的因素有哪些。」

初步調查對象最早只到2001年，當時國防部開始留存醫療紀錄電子檔。調查小組希望把1976至2021年所有曾在飛彈發射場服役過的人員病歷資料都列入分析，也會把退伍軍人事務部以及各州癌症資料庫的相關資料都列入。

檢測 癌症 彈道飛彈

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