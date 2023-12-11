核彈儲存場致癌？ 空軍再擴大調查
數十名現役或曾在洲際彈道飛彈發射地點工作的官兵報告說，他們都確診罹患癌症，於是軍方在今年稍早展開初步調查。如今當局尚未公布調查結果，但表示「有必要進一步檢討」相關調查。
空軍根據這些官兵的罹癌報告，派遣醫學研究團隊到各核子飛彈基地檢測空氣、水質和土壤，地點包括蒙大拿州馬姆斯卓(Malmstrom)、北達科他州邁諾特(Minot)和懷俄明州華倫(F.E. Warren)空軍基地。
在後續進一步的檢測與研究，將擴及整個飛彈部隊，包括所有與洲際彈道飛彈有關的工作人員。
空軍已向外界簡報從蒙大拿和懷俄明基地抽檢的2000多份樣本分析結果，所有樣本的汙染程度都未達到「足以造成傷害」的程度，只有四處地下發射窖的多氯聯苯含量超標。聯邦環保署(EPA)將多氯聯苯列為「可能致癌物」。
初步檢測報告雖顯示飛彈人員工作場所的水、空氣和土壤品質都「安全」；但更早之前是否如此，則是個問題。飛彈的地下掩體及控制室都是興建於1960年代，許多基礎設施一直都沒有更新。
空軍航太醫學院指揮官伍達德(Tory Woodard)說，「我們無法回到1990或2000年代去測量當時的環境品質，更不可能測量到1960年代，但我們可以運用手頭這份資料，探討過去可能構成風險的因素有哪些。」
初步調查對象最早只到2001年，當時國防部開始留存醫療紀錄電子檔。調查小組希望把1976至2021年所有曾在飛彈發射場服役過的人員病歷資料都列入分析，也會把退伍軍人事務部以及各州癌症資料庫的相關資料都列入。
上一則
錢尼、海理發聲 籲阻川普捲土重來
下一則
FB留言