達拉斯孕婦才獲准墮胎 德州最高院喊卡

德州達拉斯地區31歲孕婦凱特·考克斯被診斷出胎兒有致命危險，法院批准可墮胎後30小時，德州最高院下令擱置。(美聯社)

德州 民主黨籍州地區法官賈柏爾(Maya Guerra Gamble)7日發出為期14天的臨時限制令，允許達拉斯地區一名31歲孕婦墮胎 ；但9日晚上，也就是30多個小時後，這項突破德州嚴格墮胎禁令的裁決，被德州最高法院下令擱置；擱置令指稱，下級法官裁決「未考慮實質案情」。全案仍在審理中。

孕婦凱特 ·考克斯(Kate Cox)被診斷出胎兒有致命危險，要求法院批准立即墮胎。此案是去年美國最高法院推翻羅伊訴韋德案、全美十多州頒布墮胎禁令以來，首次有女性要求法院批准立即墮胎。德州州政府在地區法官裁決後，立即上訴。

面對最高法院攔下臨時限制令，代表考克斯的生殖權利中心(Center for Reproductive Rights)律師杜安(Molly Duane)表示，「我們仍希望法院儘快駁回州政府請求；但我們也擔心，本案正義若姍姍來遲，其實就是正義被拒絕了。」

考克斯的律師表示，由於擔憂客戶安危，不會分享考克斯的墮胎計畫。目前考克斯懷孕已20周。據律師8日向德州最高法院提交的文件，她仍在妊娠中。

考克斯已育有兩名子女，8月時得知自己第三次懷孕，但幾周後被醫生告知，胎兒罹患「18三體症」(trisomy 18)的風險很高，很可能會死產或頂多只能存活一周；且若嬰兒心跳停止，引產會帶來子宮破裂風險，她之前已做過兩次剖腹產手術，若等胎兒足月後再做一次剖腹產，將危及她日後懷孕能力。

但德州共和黨總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)認為，考克斯不符合德州墮胎禁令的醫療例外標準，考克斯沒有證明懷孕讓她面臨迫在眉睫的生命危險，他敦促德州最高法院迅速採取行動，「否則未來的刑事和民事訴訟將無法挽回失去的生命」。他還警告休士頓三家醫院，若允許考克斯的醫生提供墮胎服務，院方可能面臨法律後果。