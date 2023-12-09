我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

攜斧參加國會暴亂、主張處決川普政敵 前加州警長判刑11年3個月

記者張聲肇／綜合報導
攜帶斧頭參加2021年1月6日國會暴亂，主張處決川普政敵，嗣後仍不停散播陰謀論的加州拉哈布拉市前任警察局長霍斯特爾，7日被判刑11年3個月。(美聯社)
攜帶斧頭參加2021年1月6日國會暴亂，主張處決川普政敵，嗣後仍不停散播陰謀論的加州拉哈布拉市前任警察局長霍斯特爾，7日被判刑11年3個月。(美聯社)

攜帶斧頭參加2021年1月6日國會暴亂，主張處決川普政敵，嗣後仍不停散播陰謀論的加州拉哈布拉市警局前任局長霍斯特爾(Alan Hostetter)，7日被判處11年3個月徒刑。

聯邦檢察官以「共謀妨礙官方程序、阻礙官方程序、攜帶致命或危險武器進入並停留在禁區、在禁區攜致命或危險武器行為騷亂，破壞秩序」等罪名起訴霍斯特爾；今年7月，法院判決這些罪名都成立。

霍斯特爾2010年曾擔任6萬人口的拉哈布拉市警局局長，他於2021年6月被捕。

霍斯特爾在2021年元月6日國會暴動前，就不斷散播陰謀論。即使在審判時，還說他堅信「整個事件都是(有人導演)的一齣戲。」

霍斯特爾7日聆聽宣判前，還引述目前角逐共和黨內總統提名的富商拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，說川普的勝選被偷走，這種說法不再是邊緣理論，「總統候選人都敢在辯論的場合公開宣揚了，真相遲早會出來的。」

霍斯特爾創立「美國鳳凰計畫」組織，宗旨是抗議所有新冠防疫措施，否定2020年選舉結果。川普敗選後，他錄製了一段影片，說「賣國賊都該被處決」，並稱，愛國志士元月6日都該站出來，要不然就沒機會了。

攻擊國會前，他上台呼籲群眾「掐死這座城市，讓愛國志士占據街頭，躲在參議院和眾議院圍牆後的那些人，就聽得到牆外吶喊的聲音。」「到時候，他們就會明白，我們是有得選擇的，要嘛收拾爛攤子，讓美國繼續作為美國，要嘛就當賣國賊，牆外的500萬民眾會揪著我們的頭髮和領帶，拖到他媽的電線桿上，那是他們的選擇。」

他在2020年11月錄製的影片中說，有必要拿最高層的兩三人殺雞儆猴，暴君和賣國賊都該處決，讓大家不敢再亂搞。」

檢察官馬利安諾( Anthony Mariano)說，霍斯特爾的言行不像是愛國志士，根本就是恐怖份子。

川普 加州 共和黨

上一則

一孕婦為墮胎提告 肯塔基州今年第2例

下一則

川普若當選 傳挑選閣員要求兩條件：絕對忠誠、願意扭曲法律

延伸閱讀

共和黨第4場辯論 德桑提斯成贏家

共和黨第4場辯論 德桑提斯成贏家
Axios稱川普當選組閣兩條件：絕對忠誠、願意扭曲法律

Axios稱川普當選組閣兩條件：絕對忠誠、願意扭曲法律
假稱川普勝選 威州10冒牌選舉人認錯

假稱川普勝選 威州10冒牌選舉人認錯
簽假文件聲稱川普勝選 威州10名冒牌選舉人認錯

簽假文件聲稱川普勝選 威州10名冒牌選舉人認錯

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折