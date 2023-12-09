攜斧參加國會暴亂、主張處決川普政敵 前加州警長判刑11年3個月

攜帶斧頭參加2021年1月6日國會暴亂，主張處決川普政敵，嗣後仍不停散播陰謀論的加州拉哈布拉市前任警察局長霍斯特爾，7日被判刑11年3個月。(美聯社)

攜帶斧頭參加2021年1月6日國會暴亂，主張處決川普 政敵，嗣後仍不停散播陰謀論的加州 拉哈布拉市警局前任局長霍斯特爾(Alan Hostetter)，7日被判處11年3個月徒刑。

聯邦檢察官以「共謀妨礙官方程序、阻礙官方程序、攜帶致命或危險武器進入並停留在禁區、在禁區攜致命或危險武器行為騷亂，破壞秩序」等罪名起訴霍斯特爾；今年7月，法院判決這些罪名都成立。

霍斯特爾2010年曾擔任6萬人口的拉哈布拉市警局局長，他於2021年6月被捕。

霍斯特爾在2021年元月6日國會暴動前，就不斷散播陰謀論。即使在審判時，還說他堅信「整個事件都是(有人導演)的一齣戲。」

霍斯特爾7日聆聽宣判前，還引述目前角逐共和黨 內總統提名的富商拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，說川普的勝選被偷走，這種說法不再是邊緣理論，「總統候選人都敢在辯論的場合公開宣揚了，真相遲早會出來的。」

霍斯特爾創立「美國鳳凰計畫」組織，宗旨是抗議所有新冠防疫措施，否定2020年選舉結果。川普敗選後，他錄製了一段影片，說「賣國賊都該被處決」，並稱，愛國志士元月6日都該站出來，要不然就沒機會了。

攻擊國會前，他上台呼籲群眾「掐死這座城市，讓愛國志士占據街頭，躲在參議院和眾議院圍牆後的那些人，就聽得到牆外吶喊的聲音。」「到時候，他們就會明白，我們是有得選擇的，要嘛收拾爛攤子，讓美國繼續作為美國，要嘛就當賣國賊，牆外的500萬民眾會揪著我們的頭髮和領帶，拖到他媽的電線桿上，那是他們的選擇。」

他在2020年11月錄製的影片中說，有必要拿最高層的兩三人殺雞儆猴，暴君和賣國賊都該處決，讓大家不敢再亂搞。」

檢察官馬利安諾( Anthony Mariano)說，霍斯特爾的言行不像是愛國志士，根本就是恐怖份子。