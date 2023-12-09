我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

馬丁路德在亞特蘭大故居險遭縱火 一名精神異常女子被捕

編譯周芳苑／綜合8日電
民權運動領袖馬丁路德金恩出生時的故居。(美聯社)
民權運動領袖馬丁路德金恩出生時的故居。(美聯社)

亞特蘭大一名26歲女子日前對民權運動領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr)出生時的住屋潑灑汽油，企圖縱火，幸好被旁觀者阻止，該棟128年歷史古蹟得以逃過一劫。

該名女子被控企圖縱火和干擾政府財產，其家人稱她有精神障礙。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)說，兩名見義勇為路人是來自猶他州的遊客，經過該歷史性建築時，女子正在門廊和房門上倒汽油。

遊客之一肯普夫(Zach Kempf)43歲，是來自鹽湖城的電影製片人，另一人是他同事；肯普夫原本以為嫌犯在為屋前灌木叢澆水，卻突然衝上階梯、猛拉紗門想進屋，他感到奇怪便開口詢問，女子不回應。

女子隨後將五加侖容器裡的物品傾倒在門廊上，將空罐扔進灌木叢，接著抓起門廊旁草地上的打火機，就在她手持打火機走回門廊時，肯普夫用身體擋住她，撥打911報警。

肯普夫形容該女子渾身緊張，但不具攻擊性；女子最後轉身快步沿街走開。肯普夫看見街上有兩行人，便大聲提醒跟蹤女子。

街上兩人正巧是來自紐約的警察，應聲將女子制伏；待當地警方趕到後，一年長男子和另三名婦女走近，看上去心煩意亂，他們是女子的家人，利用手機定位找到她。

肯普夫說，女子家人說她是遭受精神困擾的退伍軍人。

馬丁路德金中心(The King Center)聲明指出，有人試圖縱火焚燒該棟歷史建築，所幸並未成功；亞特蘭大消防局長德伯里(Jerry DeBerry)表示，假如未及時制止縱火，該屋可能短短幾秒鐘內就會被大火呑噬。

這棟兩層樓房建於1895年，馬丁路德金恩博士在此出生並居住到12歲，位於亞特蘭大奧本大道歷史街區，國家公園管理局2018年取得該屋產權，定為聯邦地標。今年11月起暫時關閉進行翻新，預定2025年重新開放。

亞特蘭大 縱火 猶他州

上一則

iPhone新功能NameDrop 恐洩漏隱私 警：家長當心

下一則

手機推播通知 恐變政府監控工具 參議員示警

延伸閱讀

馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫

馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫
全美11月熱門租房市場 第1名在這城市 亞城居第2

全美11月熱門租房市場 第1名在這城市 亞城居第2
台美菁英會亞城分會 歡慶10周年

台美菁英會亞城分會 歡慶10周年
戀愛詐騙害田州7旬翁自殺 新州2嫌被捕

戀愛詐騙害田州7旬翁自殺 新州2嫌被捕

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折