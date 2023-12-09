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iPhone新功能NameDrop 恐洩漏隱私 警：家長當心

編譯徐薏茹／綜合報導
蘋果iOS 17系統的NameDrop新功能有可能導致手機內的資訊外流，警方提醒家長注意子女的手機設定。(路透)
蘋果iOS 17系統的NameDrop新功能有可能導致手機內的資訊外流，警方提醒家長注意子女的手機設定。(路透)

一些執法機構敦促蘋果iPhone使用者謹慎使用更新後的版本，俄亥俄州米德爾敦(Middletown)警察局在臉書(Facebook)上發文，警告家長注意含在iOS 17更新內的新功能NameDrop。

用戶只需要讓裝置互相靠近，就能透過NameDrop功能迅速輕鬆地與另一支iPhone或Apple Watch裝置分享聯絡資訊。

待設備完成連線後，即可以選擇分享自己的資訊或接收他人的連絡資訊；根據蘋果公司網站，在聯絡資訊傳輸完成前，若要取消，可透過將兩部裝置移開或鎖定iPhone來停止傳送。

蘋果網站也聲明，NameDrop僅適用於傳送新的聯絡資訊，而非更新現有的聯絡人。

米德爾敦警察局在臉書的貼文中提醒：「家長們，不要忘記更改孩子手機上的這些設定，以確保他們的安全。」

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)警長辦公室也針對這一功能提出警告表示，儘管可以拒絕分享聯絡資訊，但許多人並未檢查他們的設定，也不清楚他們的手機如何運作。

若想關閉NameDrop功能，可進入「設定」(Settings)，點選「一般」(General)，再點選「AirDrop」，把「將裝置互相靠近」(Bringing Devices Together)的選項關閉。

蘋果iOS 17系統的NameDrop新功能有可能導致手機內的資訊外流，警方提醒...
蘋果iOS 17系統的NameDrop新功能有可能導致手機內的資訊外流，警方提醒家長注意子女的手機設定。(取自pexels)

iPhone 臉書 俄亥俄州

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