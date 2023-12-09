擴展業務 聯航擬利用乘客數據 銷售個性化廣告

去年載客量達1.48億人次的聯合航空公司擁有廣大的廣告目標群體。(美聯社)

聯合航空公司(United Airlines)是美國最大的航空公司之一，去年載客量達1.48億人次，華爾街 日報報導，聯航正考慮利用手上的龐大乘客群，讓其他品牌向它的乘客提供有針對性的廣告。

長期以來，航空公司會利用其客戶群的固定性，向他們展示大量廣告，包括在座椅靠背螢幕上的廣告、機上購物目錄內的平面廣告，又或在某些客艙牆壁展出裝飾性的廣告等，而聯航顯然擁有最大的廣告對象資源。

知情人士透露，在航機上的娛樂影音系統、客戶用來預訂機票及辦理登機手續的應用程式，或都會成為廣告載體，向乘客作出針對性的個人化廣告；不過有關人士表示，聯航目前尚未做出最後決定，假如最終作出決定提供個人化廣告的話，肯定會大大擴展聯航的廣告業務。

如果聯航決定將乘客資訊用於廣告目的，那麼廣告商(如娛樂公司)就向某一位乘客發出針對性廣告，例如向他推薦某一部電影之類。

一些知情人士表示，聯航高層正在仔細考慮如何推出個人化廣告，以免惹惱乘客，其中一個做法就是，會同意客戶根據隱私法，選擇不將資料用於個人化廣告。

不少本身並非以經營廣告為業務核心，但卻有大量客戶的公司、集團，愈來愈多的正利用這些客戶數據銷售個人化廣告。沃爾瑪 (Walmart)、Uber Technologies、Instacart及Home Depot等擁有大量客戶及消費者的公司，也帶來了個人化廣告優勢。