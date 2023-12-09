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擴展業務 聯航擬利用乘客數據 銷售個性化廣告

編譯盧炯燊／綜合報導
去年載客量達1.48億人次的聯合航空公司擁有廣大的廣告目標群體。(美聯社)
去年載客量達1.48億人次的聯合航空公司擁有廣大的廣告目標群體。(美聯社)

聯合航空公司(United Airlines)是美國最大的航空公司之一，去年載客量達1.48億人次，華爾街日報報導，聯航正考慮利用手上的龐大乘客群，讓其他品牌向它的乘客提供有針對性的廣告。

長期以來，航空公司會利用其客戶群的固定性，向他們展示大量廣告，包括在座椅靠背螢幕上的廣告、機上購物目錄內的平面廣告，又或在某些客艙牆壁展出裝飾性的廣告等，而聯航顯然擁有最大的廣告對象資源。

知情人士透露，在航機上的娛樂影音系統、客戶用來預訂機票及辦理登機手續的應用程式，或都會成為廣告載體，向乘客作出針對性的個人化廣告；不過有關人士表示，聯航目前尚未做出最後決定，假如最終作出決定提供個人化廣告的話，肯定會大大擴展聯航的廣告業務。

如果聯航決定將乘客資訊用於廣告目的，那麼廣告商(如娛樂公司)就向某一位乘客發出針對性廣告，例如向他推薦某一部電影之類。

一些知情人士表示，聯航高層正在仔細考慮如何推出個人化廣告，以免惹惱乘客，其中一個做法就是，會同意客戶根據隱私法，選擇不將資料用於個人化廣告。

不少本身並非以經營廣告為業務核心，但卻有大量客戶的公司、集團，愈來愈多的正利用這些客戶數據銷售個人化廣告。沃爾瑪(Walmart)、Uber Technologies、Instacart及Home Depot等擁有大量客戶及消費者的公司，也帶來了個人化廣告優勢。

市場研究公司Insider Intelligence稱，美國市場行銷人員預計今年有464億元用於「零售媒體」廣告上，這是根據來自零售商的客戶數據，而不是傳統的的廣告銷售。因此擁有客戶數據的非零售公司也紛紛加入這一行列。

美國最大的航空公司之一的聯合航空考慮提供龐大的乘客群給其他品牌，做為廣告行銷對象...
美國最大的航空公司之一的聯合航空考慮提供龐大的乘客群給其他品牌，做為廣告行銷對象。(美聯社)

華爾街 沃爾瑪 零售商

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