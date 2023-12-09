擴展業務 聯航擬利用乘客數據 銷售個性化廣告
聯合航空公司(United Airlines)是美國最大的航空公司之一，去年載客量達1.48億人次，華爾街日報報導，聯航正考慮利用手上的龐大乘客群，讓其他品牌向它的乘客提供有針對性的廣告。
長期以來，航空公司會利用其客戶群的固定性，向他們展示大量廣告，包括在座椅靠背螢幕上的廣告、機上購物目錄內的平面廣告，又或在某些客艙牆壁展出裝飾性的廣告等，而聯航顯然擁有最大的廣告對象資源。
知情人士透露，在航機上的娛樂影音系統、客戶用來預訂機票及辦理登機手續的應用程式，或都會成為廣告載體，向乘客作出針對性的個人化廣告；不過有關人士表示，聯航目前尚未做出最後決定，假如最終作出決定提供個人化廣告的話，肯定會大大擴展聯航的廣告業務。
如果聯航決定將乘客資訊用於廣告目的，那麼廣告商(如娛樂公司)就向某一位乘客發出針對性廣告，例如向他推薦某一部電影之類。
一些知情人士表示，聯航高層正在仔細考慮如何推出個人化廣告，以免惹惱乘客，其中一個做法就是，會同意客戶根據隱私法，選擇不將資料用於個人化廣告。
不少本身並非以經營廣告為業務核心，但卻有大量客戶的公司、集團，愈來愈多的正利用這些客戶數據銷售個人化廣告。沃爾瑪(Walmart)、Uber Technologies、Instacart及Home Depot等擁有大量客戶及消費者的公司，也帶來了個人化廣告優勢。
市場研究公司Insider Intelligence稱，美國市場行銷人員預計今年有464億元用於「零售媒體」廣告上，這是根據來自零售商的客戶數據，而不是傳統的的廣告銷售。因此擁有客戶數據的非零售公司也紛紛加入這一行列。
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