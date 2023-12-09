手機推播通知 恐變政府監控工具 參議員示警

絕大多數推播通知都須經過谷歌或蘋果的伺服器，也提供政府機關監控民眾使用電子設備的管道。(取自pexels)

民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)本周提出警告，稱某些政府機關透過智慧型手機 應用程式(App)的推播通知(push notifications)監視用戶。

魏登6日致函司法部 指出，有外國政府官員要求蘋果公司(Apple)以及Alphabet旗下的谷歌 (Google)提供數據；路透報導，雖然對於監視手段的細節目前消息有限，但魏登在信中揭露了政府機關可以透過智慧型手機監視一般民眾的另一種管道。

俄勒岡州聯邦參議員魏登致函司法部，稱某些政府機關可以透過智慧型手機應用程式的推播通知監視用戶。(取自pexels)

各種應用程式都必須過智慧型手機的推播通知功能，告知使用者有新訊息傳入、突發新聞或其他最新動態。手機使用者接到推播通知時，手機可能會有「叮」響聲或出現圖樣標示，例如收件夾收到新郵件，或支持球隊贏得比賽等最新消息。

然而，使用者不知道的是，絕大多數推播通知都須經過谷歌或蘋果的伺服器。魏登在信中指出，這兩家科技公司因此掌握特殊權限，得以窺探應用程式對使用者發送推播通知的流量，同時具有能夠協助政府掌控使用者如何使用應用程式的特殊地位。

魏登要求，司法部應撤銷或修改可能妨礙推播通知監視手段獲得公共討論的任何政策。

蘋果發表聲明說，魏登信函讓蘋果公司能夠將政府如何監看推播通知的更多細節分享給社會大眾；聲明中表示，在目前案例裡，聯邦政府禁止對外分享任何訊息，「如今這種監視手段曝光，我們將更新對於類似說明的透明化政策」。

谷歌則發表聲明，認同魏登對於使用者應該獲得充分告知的主張。