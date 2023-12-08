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研究：長青春痘恐遭嘲弄 影響社交、就業

編譯周芳苑／綜合報導
最新研究發現，許多民眾較不願意與長青春痘的人接觸或交往。(取自pexels)
最新研究發現，許多民眾較不願意與長青春痘的人接觸或交往。(取自pexels)

由聯邦政府資助的一項研究發現，從青少年時期就不停長青春痘的人、出社會找工作恐面臨社會嘲弄，情況比想像嚴重。

這項研究是由國家衛生研究院(NIH)資助，針對全美1357名隨機受訪者進行調查；受訪者看過一系列照片後表示，表示對於照片中長青春痘的成人會更想保持距離，與長青春痘的人交朋友、碰觸、約會、在社群媒體上張貼照片以及雇用為員工感到較不自在。

這項研究報告6日在「美國醫學會皮膚病學」(JAMA Dermatology)期刊上發表。六人研究團隊發現，照片中膚色較深、青春痘較嚴重的人往往引發較強羞恥反應。

首席研究員布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)皮膚科醫生巴比里(John S. Barbieri)說，人們有刻板印象，認為長青春痘的人衛生習慣差、不具吸引力、不聰明、不討人喜歡、不成熟和不值得信任；針對膚色較深的人，這些侮辱性看法更鮮明。

巴比里說，根據研究結果，接下來亟須針對潛在種族主義或膚色歧視的影響進行更多研究，並致力減少貶低他人的污名化態度。

研究人員透過數位方式強化一系列輕至重度青春痘的圖像，在線上研究論壇上向每位參與者展示12張圖像的其中一張。

18%受訪者表示不想與有輕微青春痘的人約會，當圖像強化顯示青春痘更嚴重時，27%受訪者表示不想約會；此外，展示輕微青春痘照片時，2%表示不會雇用為員工，青春痘更嚴重時，表示不雇用的受訪者比率增為6%；至於身體碰觸，如果是輕微長青春痘，3%表示不想碰觸，一旦青春痘更嚴重，不想碰觸的比率增為8%。

研究結果推翻了青春痘單純只是美容問題的假設，巴比里說，長青春痘的人可能會在學校、工作場所和個人關係中受到屈辱，獲得足夠青春痘護理至為重要，找到降低社區污名化態度的方法更為迫切。

專家表示，有些民眾臉上的青春痘因過久未治療，而成為超大囊腫。有些醫生為提醒民眾注重臉部青潔，還會在網路上分享擠出超大型痘痘和粉刺的視頻，其中包括真人實境秀節目「Dr. Pimple Popper」主持人兼知名皮膚科醫師桑德拉‧李(Sandra Lee)，每次推出擠痘新影片，都會引發熱議。

被稱為「擠痘大師」的知名華裔皮膚科醫師桑德拉‧李，為一名病患處理青春痘。(美聯社...
被稱為「擠痘大師」的知名華裔皮膚科醫師桑德拉‧李，為一名病患處理青春痘。(美聯社)

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