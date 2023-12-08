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美髮產品恐釋放有害物質 加熱造型工具可能危害加劇

編譯黃祖綺／綜合報導
最新研究顯示，須加熱的護髮程序會產生較多「揮發性有機化合物」，而使用直髮器最高。(Getty Images)
最新研究顯示，須加熱的護髮程序會產生較多「揮發性有機化合物」，而使用直髮器最高。(Getty Images)

最新發表在「環境科學與技術」(Environmental Science & Technology)上的研究顯示，能讓頭髮閃亮、直順的美髮產品，可能會釋放出高含量危害健康的物質；高溫加熱的造型工具可能讓問題變得更嚴重。

研究中發現，護髮產品中相當常見的矽氧烷化合物(siloxanes)，可使頭髮光滑、直順並增加光澤，這種物質尚未在人體中進行充分研究。但在動物的研究中發現，矽氧烷會在體內積聚，並導致肝臟、肺臟和神經系統受損。

研究人員在配備呼吸機、浴室排氣扇和便攜式空調的小空間實驗室中進行實驗，兩個月進行46項排放測試，招募18歲至65歲的志願者參與，並使用他們在家中常用的產品和造型工具，同時用儀器監測「揮發性有機化合物」(VOC)的排放量。

實驗期間，矽氧烷的量占VOC排放量的71%至99%；使用護髮產品拉直和捲髮時，揮發性有機化合物都會激增。

須加熱的護髮程序會產生較多揮發性有機化合物，而使用直髮器最高。研究人員推測，這可能是由於直髮器與頭髮接觸使用時間較長。

即使在不加熱的情況下將產品塗抹在頭髮上，也是有揮發性物質產生，當直髮工具設定的最高加熱溫度時，排放量高達3.1倍。長髮的人比短髮的人產生更多的排放。

須加熱的美髮或護髮過程，排放產生出的揮發性物質遠高於先前研究中其他個人護理產品，例如可沖洗的洗護髮用品，儘管在護髮過程中打開浴室風扇有助於顯著減少物質的存留，但矽氧烷的劑量仍然很高。

研究表示，需要盡速研究矽氧烷暴露對人類健康的長期影響，這些產品也可能影響城市地區的空氣，根據統計美國每年向大氣排放高達6噸這類的排放物。

最新研究顯示，使用護髮產品拉直和捲髮時，「揮發性有機化合物」都會激增。(路透)
最新研究顯示，使用護髮產品拉直和捲髮時，「揮發性有機化合物」都會激增。(路透)

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