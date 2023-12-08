最新美容醫學研究：女性腰臀比0.65 最具魅力

最新美容醫學研究指出，美國人認定為最具魅力的女性腰臀比是0.65，與圖中名媛金卡戴珊誇張的8字形狀大不相同。(路透)

根據兩份美容醫學研究指出，時下美國人認定為最具魅力的女性腰臀比是0.65，絕非誇張如名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)，而男性腰臀比也以適中被認為最美觀，但男性肌肉的外型更重要。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，這兩份研究都發表在學術期刊，結論指出，就美觀而言，女性臀部大小，並非決定美觀與否的最重要因素。

由加州 羅馬琳達大學(Loma Linda University)進行的研究中，專家邀請1100名男女受測者參加，由兩張庫存的女性背後腰臀圖像，修圖造出八張腰臀比不同的圖像，再請受測者評比分數。受測者只能挑選一張他們認為最有魅力的。結果顯示，受測者認為最富魅力的女性腰臀部為0.65，也就是較細的腰，輕微以喇叭線條擴至臀部。

這種理想的腰臀比，絕對與許多一線女性名流展示的8字形狀大不相同。

另一份研究邀請2000名男女受測者，對五組顯示男性背部腰臀照片打分數，由一分到五分。男性臀部排第一的也是中等尺寸，但肌肉線條更重要。

紐約市 美容醫師艾佛特(Marc Everett)對研究中的女性腰臀結果表示，2010年代中期的美容女性流行把腹部、大腿或膝蓋的脂肪，轉移到臀部；但現在較少瞧見有人要求這種極端結果，甚至當初施術的人，會要求修改被誇大的臀部，認為近十年來較不流行了，另因老化會下垂。

一位女性的腰臀比，若是腰部積脂較多，由後方看來曲線就較不優美。學者們發現，腰臀比在0.65者最受歡迎。45%受測者認為，那是他們的最佳選擇。比率0.65指的是臀部比腰部大上約35%。

第二受歡迎的比率是0.60，有25%受測者喜歡這個大小。最不受喜愛的腰臀比為0.55。