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Meta開始為臉書、IG訊息全面加密 恐隱藏犯罪行為掀隱憂

編譯黃淑玲／綜合外電
Meta 6日宣布，已經開始為Facebook、Instagram、Messenger上的傳訊加密。 （路透）
Meta 6日宣布，已經開始為Facebook、Instagram、Messenger上的傳訊加密。 （路透）

臉書（Facebook）母公司Meta周三宣布，將開始為用戶在Facebook、Instagram、Messenger平台上所傳送的訊息，預設全面加密。然而，政府官員和一些機構警告長期來已警告這做法，可能讓兒童性剝削或其他犯罪行為，得以隱藏。

Meta說，端對端加密（E2EE）的功能即起可以使用，但要將Messenger所有帳號升級為預設加密，需要一點時間。知情人士表示，全面預設訊息加密在未來幾周內進行。先前Messenger平台已提供用戶選擇是否執行E2EE，讓訊息只能被送件與收件人閱讀，現在將改為預設加密。也隸屬於Meta的WhatApp，則是已經為訊息加密。

華爾街日報指出，Meta執行長查克柏格一直都支持訊息加密，但旗下最大的兩個平台要導入E2EE，面臨技術性與複雜度的挑戰，以致於時程必須拉長。

許多提倡隱私保護團體長期推動科技公司導入端對端加密。訊息經過端對端加密之後，可保護對話溝通內容不被犯罪駭客、間諜、或是公司網路安全人員、執法人員等「外人」看到。華爾街日報說，早在2019年查克柏格首次提出公司有意為傳訊服務進行E2EE時，他就提到，他了解這個加密技術可以保護「人做壞事」，但他仍然認為，加密是對的，用戶本就該有通訊的絕對隱私。

倡議維護隱私的美國公民自由聯盟（ACLU）讚許Meta的行動，表示「經過長期延後，數百萬用戶使用的服務，現在終於改善通訊安全」。反對加密的執法機關也長年表達關切，主張訊息加密將阻礙他們打擊犯罪的努力。2019年時任檢察長William Barr就曾致函Meta，籲請Meta為公共安全，不要為通訊加密。由國際15個執法機構組成的Virtual Global Taskforce今年敦促科技公司重新考慮加密計畫，尤其反對Meta的加密計畫。

Meta今天夏天回應外界對於兒童安全問題的擔憂，成立了一個工作小組。保護兒童免於性剝削的團體認為，如果Meta沒有能力偵測兒童受到性剝削的圖像，就實施E2EE，是對兒童安全的嚴重打擊。

華爾街 查克柏格 美國公民

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