影／拿熱食砸店經理臉 四寶媽奧客遭判30天 外加速食店工作學做人

美國有線電視新聞網(CNN)報導,俄亥俄州 知名連鎖速食店「奇波雷」(Chipotle)一名客人拿熱食往店經理臉上砸,被判1個月有期徒刑,外加到速食店工作2個月。

今年9月初在俄亥俄州一家「奇波雷」分店,39歲女客人海茵(Rosemary Hayne),一名四個孩子的母親,為難一名17歲員工,女經理羅瑟(Emily Russell)維護員工反遭咆哮。

Woman who hurled burrito bowl in the face of Chipotle worker sentenced to 2 months work in a fast food restaurant.



Rosemary Hayne, 39, was found guilty of assault after she hurled a chicken burrito bowl at Chipotle employee Emily Russell, 26, in Parma, Ohio.



