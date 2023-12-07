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影／拿熱食砸店經理臉 四寶媽奧客遭判30天 外加速食店工作學做人

編譯盧思綸／即時報導
俄亥俄州知名連鎖速食店「奇波雷」一名客人拿熱食往店經理臉上砸，被判1個月有期徒刑，外加到速食店工作2個月。（取自X）
俄亥俄州知名連鎖速食店「奇波雷」一名客人拿熱食往店經理臉上砸，被判1個月有期徒刑，外加到速食店工作2個月。（取自X）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄亥俄州知名連鎖速食店「奇波雷」（Chipotle）一名客人拿熱食往店經理臉上砸，被判1個月有期徒刑，外加到速食店工作2個月。

今年9月初在俄亥俄州一家「奇波雷」分店，39歲女客人海茵（Rosemary Hayne），一名四個孩子的母親，為難一名17歲員工，女經理羅瑟（Emily Russell）維護員工反遭咆哮。

羅瑟說，「她就是不滿意我幫她做的餐點，我重做兩次了。她先走出店外，把食物放回車上，然後走回來開始對我和其他員工大呼小叫，干擾店裡其他客人」，「下一秒，食物就砸到我臉上了，湯汁從我頭上留下來」。

海茵把剛做好、高達200度的墨西哥捲餅飯近距離砸到羅瑟臉上，導致羅瑟的臉被燙得紅紅的。

事後海茵承認犯下傷害輕罪，俄亥俄州帕馬法院法官吉立安（Timothy Gilligan）11月28日宣判前詢問海茵選擇90天徒刑，或者30天徒刑外加到速食店工作60天，「你要設身處地兩個月，學習如何對待別人，或者就服刑？」

海茵表示願意到速食店工作，並且相當後悔犯行。

法官吉立安接受採訪時表示，「希望大家給她一個機會，不要用一天定義她剩餘的一輩子。」

接下來海茵找的速食店工作必須經過法院批准，且每周工作20小時。

俄亥俄州 墨西哥

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