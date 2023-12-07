參院民主黨提案禁突擊步槍 共和黨擋下

民眾在槍店選購射速快、火力強大的突擊步槍。民主黨參議員提案恢復1994年的聯邦禁用突擊步槍法(U.S. Assault Weapons Ban)， 遭共和黨拿憲法擁槍權擋下提案。(美聯社)

民主黨 參議員提案恢復1994年的聯邦禁用突擊步槍法(U.S. Assault Weapons Ban)， 共和黨 拿憲法擁槍權擋下提案，說這條2004年就失效的法律，會讓合法擁槍者被貼上「罪犯」的標籤。

這條1994年制定的法律，把數款半自動步槍和多發裝彈夾列為禁用；在該法10年實施期間，果然槍枝暴力案件死亡人數下降。美國歷史上大型槍擊 案件數今年連續第二年破紀錄，民主黨國會議員提出恢復法案，希望再次減少槍擊死傷人數，遭共和黨阻擋。

民主黨參院領袖舒默發言表示，希望法案獲得參院全體一致通過，因為「美國人民忍受一件又一件大型槍擊案，已經厭煩透了；美國人民一再經歷默哀家人、朋友、同學、同事死亡與守喪時刻，已經厭煩透了。」

共和黨參議員巴拉索(John Barasso)當場拿憲法第二修正案條文當擋箭牌，說「美國人民有憲法擁槍權」這條法律的用意卻是「讓合法擁有槍械的人背上槍擊犯的惡名。」

據美聯社、今日美國報和西北大學調查，2023年迄今，全美已發生39件大型槍擊案，這是2006年槍擊資料庫建立以來，次數最多的一年，也是連續兩年創新高。大型槍擊案的定義為除兇手以外，造成至少四人死亡的槍擊事件。

最近一次大型槍擊事件是緬因州路易斯頓18人遭一名預備役陸軍士官槍殺的慘案，兇嫌犯案不久後舉槍自殺。當地選出的共和黨眾議員高登(Jared Golden)本來反對立法強化槍械管制，因此事而改變立場。

槍枝暴力受害者的年齡也不斷往下降，2020年以後，槍擊是造成美國兒童死亡的最主要原因。