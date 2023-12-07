俄軍虐美公民 美提戰犯指控

司法部資深檢察官羅森鮑姆(左)將負責對於俄羅斯士兵虐待美國人質的戰犯究責調查。(路透)

四名俄國 軍人對烏克蘭 境內的美國人嚴刑拷打，美國政府6日對四人提出戰犯指控，這是戰犯法有關條文制定30年來，美國政府首度引用來起訴外國戰犯。

司法部 長加蘭德宣布起訴在被佔領的烏克蘭赫爾松(Kherson)地區凌虐美國公民的四名俄國軍人時，也表明可能對「二戰以來歐洲最大規模武裝衝突期間犯下殘暴罪行的俄國人」提出更多犯罪指控。

此外，加蘭德說，10月7日哈瑪斯突襲以色列時殺害了30多名美國公民，美國已啟動正式調查，嗣後可能引用同一法條起訴嫌犯。這是他首度表明這麼多美國人遭哈瑪斯謀殺。

前述遭俄軍酷刑的美國人表示，2022年4月俄軍將他從位於烏克蘭南部米羅維(Mylove)村的住家綁架擄走，事前他已明告俄軍，自己不是戰鬥人員。他從2021年起，就和太太一起住在烏克蘭。

他在被關押的10天當中，飽受俄軍拳腳相加，並遭槍托毆打，還揚言要性侵他。最恐怖的一刻，是他從屋內被押到別處，遭到「模擬槍決」；俄軍強迫他跪在地上，從距離他太陽穴不到幾吋的地方開槍。他用「殘暴」兩字形容俄軍。

涉嫌虐待這名美國人的兩名俄軍軍官是穆克謙(Suren Seiranovich Mkrtchyan)和布德尼克(Dmitry Budnik)，另外兩名參與酷刑的士兵，在起訴書中則有名無姓。這四人均已回到俄國，只要一出國就有可能遭到美國逮捕，但官員承認機會渺茫。

司法部、聯邦調查局和國土安全部仍設法要對虐待美國人的俄國軍人或其代理人追究責任。

加蘭德6月指派以追查納粹戰犯出名的資深檢察官羅森鮑姆(Eli Rosenbaum)主導俄國戰犯的調查工作。羅森鮑姆最著名的調查，就是揪出前聯合國秘書長華德翰(Kurt Waldheim)二戰期間的罪行。