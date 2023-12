假稱川普勝選 威州10冒牌選舉人認錯

川普在威斯康辛州的造勢大會上。(美聯社)

2020年大選後,威斯康辛州10名共和黨 籍冒牌選舉人(electors)共同簽署一份假文件聲稱川普 在威州勝選,結果遭到兩名正牌選舉人提告指控密謀詐騙選民,並對每名冒充者求償20萬元。華盛頓郵報報導,這起訴訟6日以和解落幕,10名簽署假文件的冒牌貨同意撤銷偽造文件,並承認拜登 總統贏得大選。

根據和解協議,10名冒牌選舉人承諾,只要選票上有川普的名字,就不會在2024年大選或其他選舉擔任選舉人職務。

華郵分析,威州案例是2020年大選時挺川派冒牌選舉人當中,首度出現撤銷造假文書並承諾不再介入未來總統大選的首例。另外兩州則有共和黨籍冒牌選舉人面臨犯罪起訴的案例,還有三州則在調查類似案件。

根據協議,威州共和黨陣營討論自行推舉選舉人好讓川普連任成功的過程中,一名共和黨員抱持疑慮卻仍配合行動,因為害怕若不參與將被川普支持者討伐。

兩名威州選舉人去年對10名冒牌選舉人提告,指控密謀詐騙選民,並對每名冒牌選舉人求償20萬元。被告之一希特(Andrew Hitt)曾在2020年擔任威州共和黨地方黨部主席。

根據和解內容,10名威州共和黨員承認拜登2020年大選贏得威州,也坦承並不是威州真正的選舉人,因此撤銷2020年12月14日簽署的文件。

2020年大選時,有7個州的共和黨人自行簽署文件聲稱川普勝選,川普支持者則以這份假文件做為依據,企圖阻止國會確認選舉人票。這7州包括亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、新墨西哥、賓州和威州。2021年1月6日,國會確認選舉人票當天則發生國會暴動事件。