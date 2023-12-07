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新墨州檢長告臉書IG 放任兒童面臨風險

記者顏伶如／綜合報導
新墨西哥州檢察長托瑞茲5日向州法院提告，指控臉書、Instagram不但刻意將情色內容推薦給未成年兒童，還將未成年兒童使用帳號宣傳給企圖向兒童伸出魔爪的惡狼。(美聯社)
新墨西哥州檢察長托瑞茲5日向州法院提告，指控臉書、Instagram不但刻意將情色內容推薦給未成年兒童，還將未成年兒童使用帳號宣傳給企圖向兒童伸出魔爪的惡狼。(美聯社)

新墨西哥州檢察長托瑞茲(Raúl Torrez)5日向州法院提告，指控社媒平台臉書(Facebook)和Instagram不但刻意將情色內容推薦給未成年人，還將兒童使用者帳號透露給企圖向兒童伸出魔爪的侵害者。在這起民事訴訟中，兩家平台的母公司 Meta Platforms與Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)均被列為被告，遭控罪行為「Meta放任臉書及Instagram淪為掠奪者尋找兒童目標的市場平台」。

托瑞茲在訴狀中指出，Meta並未落實保護13歲以下兒童的使用規範，反而利用兒童年齡方面的弱點，做為刺激廣告收益的工具；對於兒童在Meta社群媒體面臨嚴重風險，查克柏格難辭其咎。

華爾街日報6日獨家報導，托瑞茲辦公室對Instagram及臉書展開調查後決定提告。檢察長辦公室調查人員在Instagram及臉書設立聲稱為青少年或13歲以下兒童的測試帳號(test accounts)，使用人工智慧(AI)影像生成工具為帳號持有人製作照片，結果Meta的演算公式將情色內容推薦給這些測試帳號，帳號收到大量含有露骨含意的簡訊，還收到其他用戶傳來的性愛邀約。

訴狀指出，調查人員設立的測試帳號中，聲稱住在新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)的13歲女孩「伊莎碧」(Issa Bee)，帳號照片吸引數千名成年人追蹤，某些追蹤粉絲發出加入私人聊天室的邀請，或傳送內含兒童與成人的性愛內容，Facebook Messenger則不斷收到性器官的照片與影片，每周至少接到3次至4次。

Meta對華爾街日報發表聲明表示，對於保護年輕用戶極為努力。聲明中說：「我們使用複雜的科技，聘請兒童安全專家，將違約內容通報給國家失蹤暨遭剝削兒童中心(National Center for Missing & Exploited Children)，並將消息及工具分享給其他公司與執法機關，包括各州檢察長，協助打擊性掠奪罪犯。」

托瑞茲說，Meta旗下社群平台的設計，主要用意並不在於防止掠奪者接觸可能的受害者。他說：「我跟許多家長一樣，誤以為像Meta這般規模龐大、資金雄厚的公司，不可能放任自己淪為如此行為的另類管道。」

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